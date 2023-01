US-Sicherheitsexperte Stoff : Deutsche Forscher kooperieren mit Chinas Militär

Soldaten der Volksbefreiungsarmee fahren am 1. Oktober 2019 in Peking mit einem Panzer auf einer Parade zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Gründung des kommunistischen China. Bild: dpa

In den vergangenen Jahren haben etliche deutsche Forscher mit militärischen oder militärnahen Partnern in China kooperiert. Dabei hatte schon 2018 ein australischer Thinktank festgestellt, dass Deutschland besonders viele Kooperationen mit Einheiten der Volksbefreiungsarmee betreibe.

Dass sich daran grundsätzlich nicht viel geändert hat, beschreibt der US-Sicherheitsexperte Jeff Stoff in einem Bericht, den das von ihm gegründete Center for Research Security and Integrity an diesem Donnerstag veröffentlicht hat. „Wissenschaftliche Kooperationen mit der Volksrepublik China laufen zunehmend Gefahr, die militärische Modernisierung Chinas zu unterstützen – selbst durch Grundlagenforschung“, sagt er.

Stoff, der lange für die US-Regierung und zuletzt für die Hoover Institution an der Stanford-Universität tätig war, hat Artikel von Forschern in Deutschland und China umfassend analysiert – und aus den Jahren 2016 bis Mai 2022 Hunderte identifiziert, an denen Vertreter von Militärorganisationen wie der für die Atombombenentwicklung zuständigen China Academy of Engineering Physics (CAEP) oder Institute wie das China Aerodynamics Research and Development Center (CARDC) beteiligt waren, das zu Hyperschallwaffen forscht. Oft seien Wissenschaftler sich des Hintergrunds der Partner wohl nicht bewusst, teils entsprächen englischsprachige Webseiten der chinesischen Institute etwa nicht den chinesischsprachigen, sagt Stoff. Auf Straftaten wie Spionage geht sein Bericht nicht speziell ein.

Die Zentrale Militärkommission als Geldgeber

Fast alle großen deutschen Universitäten und Forschungsorganisationen sowie viele Unternehmen und einige staatliche Einrichtungen finden in dem Bericht Erwähnung. So die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM): Mitarbeiter haben mehrere Artikel zum Flamm- und Explosionsverhalten verschiedener Stoffgemische veröffentlicht – mit Forschern des CARDC und Einrichtungen der Volksbefreiungsarmee.

„Militärforschung betreibt die BAM nicht“, heißt es auf Anfrage; die Bundesanstalt habe sich an Richtlinien der Leopoldina oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) orientiert. Bei zwei von sieben der im Bericht genannten Artikel habe die Arbeit eines Mitarbeiters keinen direkten Bezug zur BAM – bei fünf gehe es um Brand- und Explosionsschutz im zivilen Bereich. „Aufgrund der politischen Entwicklungen in China“ werde die Zusammenarbeit mit dortigen Einrichtungen jedoch geprüft.

In den Publikationen werden als Förderer teils nur chinesische Stellen genannt. So auch bei einem Artikel eines Mitarbeiters der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt: Die Studie wurde von Chinas Zentraler Militärkommission gefördert, Koautoren kommen gleichfalls von militärnahen Einrichtungen.

Das Geld sei nicht an das Bundesamt geflossen und es gebe keine Kooperation, erklärt ein Sprecher der Bundesanstalt – die chinesische Hauptautorin sei zu Gast gewesen, sie habe die Ausbreitung von Wärme in Isolierstoffen erforscht, die künftig bei Gebäuden genutzt werden könnten. „Daher wurde das Thema als unproblematisch eingestuft.“ Dabei nennt die Studie als erstes Anwendungsgebiet die Flugtechnik. Der Mitarbeiter sei ohne Zustimmung als Autor aufgeführt worden – doch weil er den Inhalt des Beitrags mittragen könne, habe man später nicht widersprochen.