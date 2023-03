Laut dem Index der Wissenschaftsfreiheit ist der Großteil der Weltbevölkerung von deutlichen Rückgängen in ihrer akademischen Unabhängigkeit betroffen. Ein neuer Bericht zeigt, in welchen Ländern die Lage besonders bedrohlich ist.

In Indien hat die Wissenschaftsfreiheit in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Bild: Picture Alliance

In Deutschland gehört die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre mit Artikel 5 des Grundgesetzes zu den Fundamenten des Staates – und weltweit haben sich über den UN-Sozialpakt 171 Länder verpflichtet, „die zu wissenschaftlicher Forschung und schöpferischer Tätigkeit unerlässliche Freiheit zu achten“. Doch vielerorts ist die akademische Freiheit unter Druck: In den vergangenen zehn Jahren ist sie laut dem Index der Wissenschaftsfreiheit in 22 Ländern stark zurückgegangen, darunter in Indien und China, wie es in einem der F.A.Z. vorab vorliegenden Bericht heißt. Dies betrifft mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung. In nur fünf kleineren Ländern – in denen rund 0,7 Prozent der Menschheit leben – stieg der Index. Im Rest der Welt stagniere die akademische Freiheit, „oft auf einem viel zu niedrigen Niveau“.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Der Index wird seit einigen Jahren veröffentlicht. Er basiert auf einer Erhebung zu derzeit 179 Ländern, vorgenommen von gut 2000 Experten, die den jeweiligen Landeskontext und Differenzen zwischen der eigentlichen gesetzlichen und der tatsächlichen Lage berücksichtigen sollen. In der Regel handelt es sich hierbei um Akademiker, die die Situation in den einzelnen Ländern bewerten. Aggregierte, auch historische Daten werden im Rahmen des Projekts „Varieties of Democracy“ (V-Dem) an der Universität Göteborg erhoben. Entwickelt wurde der Index außerdem von Forschern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), des Berliner Global Public Policy Institute und der Organisation Scholars at Risk; seit 2021 fördert die Volkswagenstiftung das Projekt für zunächst fünf Jahre. In den Index gehen Indikatoren für die Freiheit der Forschung und Lehre, des akademischen Austauschs und der Wissenschaftskommunikation ein – wie auch für die institutionelle Autonomie, die Freiheit von Überwachung und Übergriffen auf Campus sowie die akademische und kulturelle Ausdrucksfreiheit.