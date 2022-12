Menschenrechte und Kultur : Der Hochmut der Guten

Wie erfolgreich die Kampagnen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Qatar waren, wird man erst später sehen, wenn nicht mehr alle Welt so konzentriert auf das Emirat guckt wie vor und während der WM. Aber schon jetzt kann man ein Auseinanderklaffen der Wahrnehmungen feststellen, die der bloße Begriff „Menschenrechtsverletzung“ in europäischen Ländern einerseits und arabischen Ländern andererseits bewirkte. In Europa gilt die Verwendung des Worts als moralische und politische Pflicht, die man der eigenen Selbstachtung schuldig ist, als fortwährende Bestätigung des eigenen Selbstverständnisses als Anwalt universal gültiger Werte – zumal dann, wenn man sich wie in den Führungsgremien der FIFA und im EU-Parlament die eigene Korrumpierbarkeit eingestehen muss.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

In arabischen Ländern dagegen wurde der Begriff jetzt weithin als ideologischer Ausdruck des fortgesetzten Herrschaftswillens des Westens verstanden, als ressentimentgeladene Zurückweisung selbst jener Kulturen, die nach dem Kolonialismus zu Wohlstand gekommen sind und nun auch globale Anerkennung einfordern. „Es ist eine Methode, im Spiel die Vorhand zu behalten“, zitierte der „Guardian“ einen qatarischen Geschäftsmann. Im panarabischen Jubel über die fußballerischen Erfolge Marokkos und Saudi-Arabiens, begleitet oft von politischen Zeichen wie Palästinenser-Flaggen und an die Adresse Deutschlands gerichteten höhnischen Hand-vor-den-Mund-Gesten, schien die Genugtuung darüber mitzuschwingen, dass diese Art Soft Power des Westens an ihre Grenze gestoßen sei.

Wenn Menschenrechte nichts bedeuten

Über das Auseinanderklaffen der Wahrnehmungen, das auch bei anderen Kampagnen gegen Menschenrechtsverletzungen in nichtwestlichen Ländern zu konstatieren ist, macht man sich im Westen meist wenig Gedanken. Für gewöhnlich führt man es bloß auf die durchsichtigen Strategien autokratischer Regime und rücksichtsloser Geschäftemacher zurück, die für ihren Unwillen, etwas an ihren ungerechten und repressiven Praktiken zu ändern, kulturelle oder geopolitische Gründe vorschieben. Doch die Frage ist, weshalb das kulturelle Argument bei großen Bevölkerungsteilen nichtwestlicher Länder verfängt, oft selbst bei solchen Teilen, die allen Grund hätten, gegen die Willkür, der sie ausgesetzt sind, bei einem universell geltenden Recht Zuflucht zu nehmen. Und warum können sogar manche von denen, die aktiv gegen die Unterdrückung in ihren Ländern kämpfen, mit dem Begriff der Menschenrechte wenig anfangen?

Mehr zum Thema 1/

Sosehr diese Fragen unterschätzt werden, so viel hängt doch von ihnen ab für die Realisierung dessen, was mit Menschenrechten gemeint ist. Der frühere Generalsekretär von Amnesty International, der indische Aktivist Salil Shetty, sprach in einer Rede in der London School of Economics von der großen Aufgabe einer „Entkolonialisierung“ der Menschenrechte. Nach all den Jahrzehnten, die seit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ durch die Vereinten Nationen 1948 vergangen sind, zog er eine gemischte Bilanz. Es sei gelungen, ein ausgefeiltes internationales Normensystem zu errichten, das den Schutz von Flüchtlingen ebenso einschließt wie den Respekt vor den Rechten indigener Völker. Langsam aber sicher würden schon lang andauernde Kämpfe wie der gegen die Todesstrafe global gewonnen. Doch für eine nicht geringe Zahl von Menschen in der nichtwestlichen Welt bedeuteten die Menschenrechte nichts. In Indien zum Beispiel würden sich gebildete Leute, die die progressive Verfassung Indiens in höchsten Tönen loben, im selben Atemzug gegen „Menschenrechte“ aussprechen.