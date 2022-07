Der Wert der Bescheidenheit : „Die sozialen und ökologischen Verwüstungen ändern die Prioritäten“

Wir spüren überall verstärkt das gar nicht so neue Bedürfnis nach einem maß- und mußevollen Leben, das nicht auf ein moralisierendes „Weniger“ abzielt, sondern vielmehr auf ein intensiveres Leben mit mehr Freiheiten in der Realität des Klimawandels und der Sparzwänge.

Temperantia des Hofstuckateurs Antonio Bossi (1699-1764) im Treppenhaus des Konventbaus von Kloster Oberzell in Zell am Main Bild: picture alliance / Beate Schleep

Mit Werten und Tugenden ist es nicht so einfach. Das fängt schon damit an, dass es, vereinfacht gesagt, heiße und kalte Tugenden gibt. Zu den heißen Grundtugenden, aus denen sich alle anderen ableiten und einen schönen Charakter formen, gehören Großzügigkeit, Mut und Warmherzigkeit. Jedenfalls kann man das so sehen – wenn die Charakterzüge nicht überhitzen. Der missratene Bruder der Großzügigkeit ist natürlich die Maßlosigkeit, der des Muts die Cholerik – hier kommen die Vertreter der kalten Tugenden ins Spiel und rufen nach Mäßigung, Umsicht, Weisheit und: Bescheidenheit.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der Streit um Waffenlieferungen an die Ukraine brachte beide Fronten gegeneinander auf: Anton Hofreiter von den Grünen, den man früher insgesamt einen Sanguiniker genannt hätte, rief mit puterrotem Kopf nach schwerem Gerät und sah dabei aus, als wäre er am liebsten selbst mit dem Panzer durch die Kremlpforte gerattert, Bundeskanzler Scholz saß blass da und zögerte: Umsicht oder Feigheit, Weisheit oder Lethargie? Was dem einen als Tugend erscheint, erscheint dem anderen als Fehler.

Eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe des Magazins der F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ Jetzt abonnieren

Fest steht nur, dass auch Werte und Tugenden eine wechselvolle Geschichte haben. Als Kardinal Girolamo della Rovere 1507 starb, wurde er in einem Grab des Bildhauers Andrea Sansovino bestattet, das mit Personifikationen der Tugenden dekoriert war, die Bescheidenheit war eine davon. Schon seit der Antike galten Temperantia, Prudentia, Fortitudo und Lustitia – übersetzbar etwa als Besonnenheit oder Bescheidenheit, Tapferkeit oder Mut, Weisheit und Gerechtigkeit – als sogenannte Kardinaltugenden, was nichts mit Kardinälen wie della Rovere zu tun hat, sondern mit dem lateinischen Wort „cardo“, zu Deutsch Türscharnier oder Angelpunkt – etwas, in dem alle anderen Tugenden verankert sind.

Die kühle Bescheidenheit spielt – als Gegenpart zum heißen Mut – immer eine große Rolle. Bei Cesare Ripa, dessen Atlas der Personifikationen zum wichtigsten Handbuch der Maler der Spätrenaissance und des Barocks werden sollte, ist die Bescheidenheit dargestellt durch eine Frau, die unter anderem ein Mischgefäß für Wasser und Wein bei sich führt – ein Bild für vorbildliche Modestia, die Mäßigung, und Moderatio, die Zurückhaltung.

Die kalten Tugenden werden wieder attraktiv

Im Katechismus werden neben der Bescheidenheit die kühlen Qualitäten Sanftmut, Treue und Enthaltsamkeit eingefordert, die mittelalterlichen Gerichte verlangten, sich zu bisceidan; das althochdeutsche Wort für den Bescheid eines Gerichts, der demütig hingenommen zu werden hatte, lebt noch weiter in der bürokratendeutschen Redewendung, etwas werde „abschlägig beschieden“.

Die von Expansionsphantasien getriebene Moderne hatte es dagegen nicht so sehr mit der Bescheidenheit: Jemandem Wasser in den Wein zu schütten bedeutet, ihm den Spaß zu verhageln, je mehr die Schlote rauchten und die Verkaufszahlen in die Höhe schnellten, desto besser. In einer heißen Gesellschaft, in der immer unter Einsatz aller Kräfte gefeuert werden – oder, wie das in der Banker-Sprache heißt, die „passion to perform“ sichtbar werden – muss, ist Bescheidenheit eine Beleidigung: Der Kollege hat beim Pitch eine so bescheidene Leistung gebracht, dass wir ihn leider feuern müssen.