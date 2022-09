Ukrainischer Kulturminister : Putin will unsere Identität vernichten

Herr Tkatschenko, als Sie kürzlich Berlin und Paris besuchten, sprachen Sie davon, dass in diesem Verteidigungskrieg gegen den russischen Aggressor die Ukraine auch das Kulturerbe Europas verteidige. Was meinen Sie damit?

Die ukrainische Kultur ist Teil des Welterbes, ganz abgesehen davon, dass einige kulturelle Artefakte sowie immaterielle Güter auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes stehen, beispielsweise die Sophienkathedrale oder das Höhlenkloster in Kiew. Die russischen Invasoren haben in vielen Fällen Kulturstätten gezielt angegriffen. Das ist ein Kriegsverbrechen, außerdem bekämpfen die Russen unsere kulturelle Identität, die auch durch das Kulturerbe repräsentiert wird. Bis heute sind in der Ukraine gut fünfhundert Kulturstätten ganz oder teilweise zerstört worden, darunter die Kirche des Evangelisten Johannes in Iwaniwka bei Saporischschja, die Makarius-Kirche in Torezk oder die Georgskirche von Jasnohirka, die zwei letzteren im Donbass. Mit dem UNESCO-Sekretariat habe ich ein Notprogramm für ukrainische Kulturstätten im kommenden Winter besprochen. Glücklicherweise versprach die UNESCO, schnell zu handeln, um physische und finanzielle Hilfe so bald wie möglich auf den Weg zu bringen.