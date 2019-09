Falsche Daten zu Komapatienten : Urteil gegen den Primus der Hirnforschung

Niels Birbaumer knickt nicht ein. Nicht hier und nicht vor Publikum. Es ist für ihn ein Heimspiel, egal was andere sagen. In der Neuen Aula der Universität Tübingen sitzen seit vier Tagen Hirnforscher zusammen, man trifft sich für das Symposium „Mysterien des Gehirns – die ultimative Front der Wissenschaft“. Es wird zu Ehren von Niko Logothetis veranstaltet, überraschend genug, denn auch er ist einer jener preisgekrönten, international hochgehandelten und dann durch einen quälend lange verhandelten Tierschutzskandal tief gestürzten Tübinger Max-Planck-Hirnforscher. An diesem Donnerstagnachmittag, es ist kurz vor zwei Uhr, bereitet sich Niels Birbaumer auf seinen Vortrag vor. Er soll den Abschlussvortrag des Symposiums halten, in knapp zwei Stunden.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Davor allerdings erreicht ihn dieser Anruf aus Bonn, der nicht nur ihn angeht, auch seine Mitarbeiter, seine Patienten, die gesamte neurowissenschaftliche Welt. Die Frage lautet: Wird der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen der bedeutendsten und seit April diesen Jahres auch einen der öffentlich umstrittensten Hirnforscher endgültig vom Sockel holen – oder ihn wenigstens teilweise rehabilitieren? Es geht um den Mann, der als der „Gedankenleser“ berühmt wurde, weil er vollständig gelähmten Locked-in-Patienten, die nicht einmal mehr die Augenbrauen zur Kommunikation nutzen können, mit einem von ihm entwickelten Verfahren und einer Infrarotsensorenkappe über dem Gehirn zur Kommunikation verholfen haben will.

Seit vielen Jahren arbeitet Birbaumer daran, den endgültigen Durchbruch sollte eine Publikation Anfang 2017 in der Zeitschrift „Plos Biology“ bringen. Diese wurde auch tatsächlich in der Community und in der Öffentlichkeit gefeiert. Aber nicht lange.

Um das Forschungspapier und die Lawine, die Birbaumers Gruppe damit losgetreten hatte, ging es gestern in dem Verfahren vor dem DFG-Hauptausschuss. Es ging um den Vorwurf des wissenschaftlichen Fehlverhaltens, die Höchststrafe, zumal für einen Herzblutforscher wie ihn, dem auch sein Ruhm viel bedeutet. Seine Tübinger Universität, in die er 1975 eingetreten war und die er 2013 nach seiner Emeritierung verlassen hatte, um an einem Privatinstitut in Genf weiter zu forschen, hatte ihr Urteil bereits vor Monaten gesprochen: Schuldig! Birbaumer war sich schon da keiner schwerwiegenden Schuld bewusst. Er hält die Untersuchungskommission bis heute für inkompetent. Der heute 74 Jahre alte Primus auf dem Gebiet der Gehirn-Computer-Interface-Forschung konnte nicht akzeptieren, dass die Kritik an der Datenanalyse und die naheliegenden Vorwürfe, die Daten zu frisieren, die von einem jungen Tübinger Informatiker, Martin Spüler, losgetreten wurden, fast vollumfänglich bestätigt wurden.

Es waren aber nicht nur die Zweifel am Umgang mit den Daten. Spüler hatte achtzehn Monate lang vergeblich versucht, Gehör zu finden und seine Kritik öffentlich zu machen. Immer wieder blitzte er ab, auch in Birbaumers Gruppe selbst und bei Kollegen, oft mit dem Hinweis auf das Ansehen Birbaumers und dessen Macht. Das wissenschaftliche System der Eminenz und der Hierarchien war nun plötzlich auch ins Visier geraten. Der Fall Birbaumer stellte die Objektivität von empirischem Fakten infrage, weil nicht die Daten, sondern die Interpretation und der dringende Wunsch des Professors und seiner Patienten entscheidend waren – dass wahr sein möge, was er für wahr hielt, und deshalb auch so publiziert werden sollte. Viel wichtiger aber als das schnelle Urteil der Universitätskommission, das Birbaumer wegen dessen fachlicher Besetzung für unbedeutend erklärte, sollte für ihn das DFG-Urteil werden. Mit den Mitteln der DFG hat er seine Forschung Jahrzehnte lang finanziert, und von diesen Fördermitteln des Staates ist auch der Fortbestand seiner noch immer mit ihm kooperierenden Arbeitsgruppe im zweiten Stock des Instituts für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie abhängig.

Maximal schädlich

In seinem winzigen Büro, das er dort, nur zwei Gehminuten von der Neuen Aula entfernt, noch hat, erreicht ihn nun also das Urteil aus Bonn. Zuerst telefonisch. „Ich muss es akzeptieren“, so wird es später auch in seiner Stellungnahme heißen, „dass es mir nicht gelungen ist, die gegen mich erhobenen Vorwürfe zu entkräften.“