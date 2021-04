Im Alter von 93 Jahren : Theologe Hans Küng gestorben

Der Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng ist tot. Er starb am heutigen Dienstag im Alter von 93 Jahren in Tübingen.

Der Schweizer Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren am Dienstag in Tübingen, wie eine Sprecherin der Stiftung Weltethos am Dienstag sagte. Er sei friedlich in seinem Haus in Tübingen eingeschlafen. Küng galt als einer der renommiertesten Theologen weltweit und hat die katholische Kirche maßgeblich mitgeprägt.

Von 1960 bis 1996 lehrte er in Tübingen. 1979 hatte Rom ihm die Lehrerlaubnis entzogen, unter anderem wegen Kritik an der Lehre der Unfehlbarkeit des Papstes. In den vergangenen dreißig Jahren hatte Küng sich vor allem für den Dialog der Weltreligionen engagiert.

Küng plädierte immer wieder für eine innerkirchliche Erneuerung und eine ökumenische Öffnung mit

dem Ziel der Vereinigung der Kirchen. Er sah sich als „loyalen katholischen Theologen“. Seine Bücher mit Millionenauflage wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. 2015 begann der Herder Verlag eine auf 48 Bände angelegte Herausgabe seiner gesammelten Werke. Zu den bekanntesten Büchern zählen

„Unfehlbar?“ „Christ sein“, „Existiert Gott?“ und „Projekt Weltethos“. Küng, der auch die Zeitschrift für Theologie „Concilium“ mitbegründete, erhielt auch Ehrenbürgerwürden, das Bundesverdienstkreuz mit Stern und wissenschaftliche Preise.

Den letzten großen öffentlichen Auftritt hatte Küng im Frühjahr 2018. Die Stiftung Weltethos und die Universität hatten zu seinem neunzigsten Geburtstag ein wissenschaftliches Symposium ausgerichtet, an dem unter anderen viele theologische Schüler Küngs teilnahmen und eine Bilanz seines Schaffens zogen.