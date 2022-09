Charles III. als Regent : Kann der König?

Die englische Presse meldet bereits Zweifel an Charles III. an. Gelingt ihm die Regenschaft? Tritt er aus dem Schatten seiner verstorbenen Mutter? Es gibt Anzeichen dafür, dass er es kann.

Wie verloren er im Hermelinpelz hängt. Wie ungelenk er das Zepter hält. Wie schief die Krone sitzt, eingeklemmt zwischen den Segelohren. Wie rot die Wangen, obwohl doch sicher damals schon die Bildbearbeitung nachhelfen konnte. Doch das Schlimmste am offiziellen Krönungsfoto von Prinz Charles aus dem Jahr 1969 sind die traurigen Augen: Im Blick des zukünftigen Königs, der gerade zum Prinzen von Wales geschlagen wurde, steht eine Mischung aus Resignation, Arroganz und unendlicher Verlassenheit.

Das war der unschöne Anfang von Charles Philip Arthur Georges langer Karriere als Thronfolger. Und der Eindruck, den das trübselige Foto vermittelte, schien sich in den folgenden Jahrzehnten ein ums andere Mal zu bestätigen: Der Erstgeborene der Queen, fürchtete das Königreich, tauge nichts. Er sei eine Fehlbesetzung. Einer, der seiner Rolle offensichtlich nicht gewachsen sei, der Spott und Mitleid erntete und immer wieder patzte. Charles’ Fehltritte waren so zahlreich und spektakulär, dass er über lange Strecken seines Lebens als tragische bis lächerliche Figur galt, als komischer Kauz, der mit Pflanzen sprach und mit Menschen haderte.

Unvergessen sind Momente wie das Interview, das er kurz nach der Verlobung mit Prinzessin Diana gab. Damals wusste die Welt noch nicht, dass er es selbst als begehrtester Junggeselle der Welt geschafft hatte, von mehreren Frauen abgewiesen zu werden. Später beschrieb Diana, wie tollpatschig das Werben des vermeintlichen Traumprinzen war. „Er stürzte sich auf mich und fing an, mich zu küssen, und ich dachte – ih! – sowas macht man doch nicht. Für den Rest des Abends hing er dann an mir wie ein Hundebaby.“

Nachdem sie eingewilligt hatte, seine Frau zu werden, stellten sie sich gemeinsam der Presse. Wieder loderten nervöse Flecken auf dem Gesicht des Thronfolgers, als es ihm nicht gelang, die denkbar einfache Frage bejahen, ob er verliebt sei. „Was immer Liebe bedeuten mag“, murmelte er und zog die Traumhochzeit in Zweifel, bevor sie stattfand. Am Tag selbst verhedderte er sich dann im Eheversprechen.

Der Fortgang der unglücklichen Beziehung des Prinzenpaars ist hinreichend bekannt. Der vermeintliche Tiefpunkt war erreicht, als Mitschnitte von Telefonaten auftauchten, in denen Charles sich wünschte, ein Tampon zu sein. Und es kam noch schlimmer: Diana stellte ihn im Fernsehen bloß, ernannte sich selbst zur Prinzessin der Herzen und kam bei einem Autounfall ums Leben. Charles’ Ruf als herzloser Stock, der die Mutter seiner Söhne zur Verzweiflung und in den Tod getrieben hatte, schien besiegelt. Nicht einmal zehn Prozent der Briten wollten ihn noch auf dem Thron sehen, der Rest wünschte sich, dass er niemals König würde.

Der vom Schicksal gebeutelte Sohn

Das alles ist zwar ein Vierteljahrhundert her. Doch Charles Vorgeschichte ist so bewegt und voll unvergesslicher Skandale, dass sich am Tag nach dem Tod der Queen die bange Frage stellt, wie ausgerechnet dieser vom Schicksal gebeutelte Sohn dem stolzen Erbe seiner stoischen Mutter gerecht werden soll. Noch gilt eine Art Trauermoratorium. Bislang hat nur die „Times“ gewagt, die Zweifel auszudrücken. Dafür ist sie zwar im Internet als pietätlos beschimpft worden, doch viele werden ähnliche denken: „Charles’ Problem ist“, unkt das Blatt, „dass wir ihn zu gut kennen. Wir haben Jahrzehnte damit verbracht, seine Meinungen, Interessen und Marotten kennenzulernen, ganz zu schweigen von den erschütternden Details aus der Seifenoper seines Privatlebens.“

Nach dieser Lesart fehlt Charles III. das, was seine Mutter ihr Leben lang mit aller Kraft bewahrt hatte: Distanz und Undurchschaubarkeit, jenen Zauber des unnahbaren Monarchen, den keiner kennt und den deshalb alle verehren können. Die Aura des Geheimnisvollen wird er nie mehr besitzen, das stimmt. Doch es gibt Gründe anzunehmen, dass seine Regentschaft trotz seines Mangels an konventionellem königlichen Charisma und trotz seiner Eigenwilligkeit gelingt – vielleicht gerade deshalb. Sowohl Geschichte als auch Gegenwart deuten darauf hin, dass Charles Philip Arthur George womöglich zum ersten Mal in seinem Leben zur rechten Zeit am rechten Platz ist.