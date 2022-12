Wie die Welt Deutschland sieht : Die Deutschen sind aus dem Gleichgewicht geraten

Sei gegrüßt, Deutschland, du bist der beste Zufluchtsort für einen russischen Schriftsteller, der sich entschlossen hat, in Europa zu leben, halb verrückt von all der Lüge und dem Gestank in seinem Heimatland. Deutsch­land, du bist vielleicht das einzige Land auf dem Kontinent, das bereit ist, die Kultur sowohl seiner östlichen als auch seiner westlichen Nachbarn gleichermaßen aufzunehmen, ausgehend von einer eigenen starken Kultur. Im Kriegsfrühling 2022 fuhr ich los, um in Frankreich, dem mir bestens vertrauten Land zu leben, aber ich bremste ab und hielt in Berlin, und nun bin ich schon neun Monate hier und genieße den Austausch und die Arbeit mit einem großen Kreis von einfachen und überhaupt nicht einfachen Deutschen in verschiedenen Gegenden dieses Landes.

Gewohnt habe ich in diesen Monaten im Heinrich-Böll-Haus bei Aachen und im Schloss Wiepersdorf in den Brandenburgischen Wäldern, ich habe an den Universitäten Lüneburg und Halle un­terrichtet und hoffe, diese Tätigkeit fortsetzen zu können. Ich habe neue Bücher für den Druck vorbereitet, Artikel ge­schrieben, bin im Stadttheater Freiburg aufgetreten – Deutschland ist mir außerordentlich wohlgesinnt. Auf der Ebene von Philosophie und freundschaftlichem Kontakt fühle ich mich hier leicht und wohl. Doch dieses Jahr wird als das Jahr mit monströsem Zähnefletschen in die Geschichte der Menschheit eingehen. Mit den Zähnen fletscht kein anderes Land als meines. Es gibt Grund genug, sich an den Kopf zu fassen und in Verzweiflung zu verfallen. Ich werde nicht verhehlen, dass mir klar war: Ein Krieg ist unvermeidlich. Alles lief darauf hi­naus. Darüber habe ich lange vor Kriegsbeginn in der F.A.Z. geschrieben. Ich wusste, er wird sinnlos und gnadenlos sein, so wie Puschkin seinerzeit die russische Rebellion beschrieb. Aber das hier ist kein innerrussischer Protestaufstand, sondern ein Krieg zur Vernichtung eines ganzen Landes.