Krieg in der Ukraine : Flucht vor den russischen Horden

Kaum hatte der russische Außenminister Lawrow erklärt, die zweite Phase des russischen Kriegs in der Ukraine habe begonnen, schlugen mehrere Raketen im Zoo von Mykolajiw ein. Zwei davon trafen das Bisongehege, explodierten jedoch nicht. Wir müssen uns über die schlechte Qualität der russischen Munition freuen. Manchmal rettet das Menschenleben, manchmal auch das Leben von Tieren.

In mancher Hinsicht ist die russische Aggression bizarr. So starb etwa der bekannte Jazzpianist Nikolai Zvyagintsev in der Schlacht um Mariupol. Er war Solist des Philharmonischen Orchesters in Donezk. Er wurde von den ukrainischen Verteidigern der Stadt getötet, weil er aufseiten der russischen Truppen kämpfte. Es gibt Hinweise, dass die Musiker der Philharmoniker von Donezk getäuscht wurden, um sie zum Kriegsdienst zu bewegen. Hatten sie eine andere Wahl? Schwer zu sagen. Diese Musiker hatten sich freilich entschieden, in der separatistischen „Volksrepublik“ Donezk zu bleiben, die mit russischer Unterstützung seit acht Jahren gegen ukrainische Streitkräfte kämpft.