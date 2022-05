Gerhard Polt wird achtzig : „Ich lerne jeden Tag Russisch“

Herr Polt, Ihre Unterschrift unter Alice Schwarzers offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz hat Ihnen starken Gegenwind beschert.

Ich stehe dazu. Es ist doch berechtigt, wenn ganz normale Bürger Behutsamkeit fordern. Wer jetzt alles Entschlussfreudigkeit an den Tag legt – Frau Strack-Zimmermann wird immer schneidiger. Aber wenn ich Sprüche höre wie „Die Ukraine muss siegen“, kann ich nur sagen: Eine Atommacht besiegt man nicht so leicht. Ich bin als Kind in den Ruinen von München herumgelaufen, da sah es aus wie heute in Aleppo oder Mariupol. Ich habe prinzipiell Angst vor einem Atomkrieg. Natürlich fordert die Ukraine Waffenhilfe, und die muss man auch leisten, aber bei schweren Waffen, was immer das auch ist, sollte man doch auch bedenken, dass selbst unser Bundeskanzler zu behutsamem Vorgehen geraten hat, damit man nicht ungewollt auch Kriegspartei wird. Dass Putin wirklich die Ukraine als Ganzes angreift, hätte ich nicht für möglich gehalten! Aber man muss sich schon die Frage stellen dürfen, wie weit wir mit Waffenlieferungen gehen dürfen. Ich will nur sagen: Vorsicht! Mehr sage ich gar nicht.