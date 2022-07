Russischer Zeichentrickfilm zum Ukrainekrieg : Ein Volltreffer köpft die Isaakskathedrale

Nachhilfe in Empathie: Der russische Zeichentrickfilm „Masjanja“ bringt den Ukrainekrieg nach Sankt Petersburg. Sein Schöpfer Oleg Kuwajew wendet in seiner jüngsten Folge „Sankt Mariuburg“ Russlands antiukrainische Propaganda gegen das Land selbst.

Er habe diejenigen seiner Landsleute er­reichen wollen, die den Krieg in der Ukraine unterstützten, sagt der russische Animationszeichner Oleg Kuwajew, der seit 2006 in Israel lebt, über seinen jüngsten Kurzfilm „Sankt Mariupol“, der einen chinesischen Großangriff auf russische Städte schildert und nach nur etwas mehr als einer Woche im Netz schon fast vier Millionen Mal angeschaut wurde. Kuwajew, der Schöpfer der beliebten Cartoonfigur Masjanja, die sich von Widrigkeiten in ihrer Heimatstadt Sankt Petersburg nicht unterkriegen lässt, hatte seit Be­ginn des Ukrainekrieges zuvor schon zwei Folgen geschaffen, von denen eine die Verdrängung der Realität und die zweite das Wesen der Diktatur für Kinder erklärt. Doch die hätten sich an normale, empathiebegabte Menschen gerichtet, sagt der Künstler. „Sankt Mariuburg“ hingegen sei für Putinisten bestimmt, die sich von der Staatspropaganda zu Un­menschen machen ließen, grausame Netzkommentare posteten und die Wahrheit von sich fernhielten.

Masjanja, das gutherzige Lästermaul mit drei Haaren auf dem zeppelinförmigen Kopf, hat in den zwanzig Jahren ihres Trickfilmlebens geheiratet und zwei Kinder bekommen. In „Sankt Mariuburg“ wird sie frühmorgens von ihrem Mann, der aussieht und redet wie sie, mit der Hiobsbotschaft geweckt, es sei Krieg: China – das zuvor Truppen an der Grenze konzentriert, aber Invasionsabsichten geleugnet hatte – bombardiere seit einigen Stunden Moskau, Petersburg und andere russische Städte. Masjanjas erste Reaktion spiegelt die der Ukrainer nach dem 24. Februar: Sie kann es nicht glauben, fühlt sich wie ein einem absurden Film. Unterdessen zeigt das Fernsehen, wie der chinesische Machthaber (dessen Name Wyn Su Chim auf eine obszöne Redensart anspielt) auf Märsche russischer Nationalisten verweist und es zu seiner Mission erklärt, das Nachbarland vom Faschismus zu befreien. Auch dass er „von Alters her chinesische Gebiete heimholen“ will und behauptet, es gebe weder eine russische Nation noch eine eigene russische Kultur, wendet die antiukrainischen Propagandaattacken des Kremls hier gegen Russland selbst.

Der zehnminütige Film zeigt, wie die vierköpfige Familie zu fliehen versucht, von Explosionen eingeholt wird, wie die Eltern ihren Kindern erklären müssen, was Krieg ist und warum ihre Nachbarin leblos vor dem Haus liegt. Beim Lesen der Nachrichten bringen Masjanja und ihr Mann nur noch erstickte Fluchwörter hervor, ein gebildeter Petersburger, der mit ihnen im Schutzkeller hockt, gesteht zerknirscht, er habe die chinesische Kultur stets bewundert, während Raketen ein Wahrzeichen der Stadt nach dem andern zertrümmern: die Isaakskathedrale, die Alexandersäule, die alte Börse. Kuwajew lässt auch seine Filmfamilie um­kommen – doch am Ende darf Masjanja aus einem Albtraum erwachen.

Vor zwei Monaten hatte Kuwajew seine Episode namens „Wie man es Kindern erklärt“ veröffentlicht, worin Masjanja und ihr Mann dem verstörten Nachwuchs die Lage in ihrem kriegführenden Land auseinanderzusetzen versuchen. Die Eltern spielen ihnen ein Kasperletheater von der Zwangsgemeinschaft des Sowjetimperiums vor, das an seinen Konstruktionsfehlern zerbrach, woraufhin einige Nachfolgestaaten jedoch wieder neue Diktaturen errichtet hätten. Auf die kindliche Frage, was das sei, erklärt Masjanja, in Diktaturen entscheide ein Kerl, der alles an sich gerissen habe, was die Leute zu denken und zu tun hätten, andernfalls kämen sie ins Gefängnis. Auch Putin habe sich allmählich alles angeeignet, alle verjagt und vergiftet, alles verboten und zensiert, sagt Masjanja in ihrem un­verkennbar frech-heiseren Parlando, während ihr Gatte, der auf den lautmalerischen Namen Chrjundel hört, mit einer Putin-Handpuppe den Teddybären der Kinder erst mit einem Seil fesselt und dann auf ihn eindrischt.

Mit der Zeit sei Putin sich wie ein neuer Zar vorgekommen, habe erst von Moldawien, dann von Georgien Teilgebiete abgetrennt und in der Ukraine seine Marionette Viktor Janukowitsch in­stalliert, zeigt das Puppentheater. Doch das ukrainische Volk habe sich nicht mehr kolonisieren lassen, wollte seine Politiker frei wählen und habe Putin mit der Maidan-Revolution einen Strich durch die Rechnung gemacht – im Familientheater werden obszöne Spottslogans gegen den Präsidenten umhergetragen, während die Putin-Puppe die Zähne fletscht. Auf die Frage der Kinder, was das russische Volk von alldem halte, erklärt die Mutter, die Leute hätten verinnerlicht, dass die russische Revolution nur zu Terrorexzessen geführt habe, zudem bläue ihnen die Propaganda seit Jahren ein, Russen stellten die höchste Rasse dar, und die NATO wolle Russland angreifen. Daher identifizierten sich viele mit Putins Imperium, wo ihre Sprache gesprochen werde und sie als Herren auftreten dürften, erläutert Masjanja, die dabei anmerkt, sie selbst halte ein Imperium für barbarisch. Zugleich schärft sie ihren Kindern ein, in der Schule Stillschweigen zu bewahren.

Die erste Masjanja-Folge während des Krieges namens „Wakizashi“, die im April herauskam, verarbeitet die Entpolitisierung des kulturellen Lebens in Russland, die, wie Kuwajew überzeugt ist, Putins Kriegskurs Vorschub geleistet hat, weshalb der Künstler, der lange nur humoristisch arbeitete, sich mitschuldig fühlt. Masjanja und ihr Mann versuchen hier, die schrecklichen Kriegsnachrichten von dem ukrainischen Freund, der bei ihnen lebt, fernzuhalten, um ihn nicht zu traumatisieren, müssen ihn dann aber vor der Polizei verstecken. Ein Happy Ending zeigt, wie es der zur Heldin gereiften Masjanja gelingt, Putin als Aufforderung zur Selbsttötung ein japanisches Kurzschwert (Wakizashi) zu überreichen. In den sozialen Netzwerken bekommt Ku­wajew viele positive Kommentare, auch von Ukrainern. Er selbst ist freilich von seinen Landsleuten, die sich von seinen Trickfilmen mehr berühren lassen als von der realen Katastrophe, vor allem entsetzt. Solange Russlands Ukrainefeldzug dauert, will er nur noch Antikriegs­filme zeichnen.