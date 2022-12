Houellebecqs Rechtsruck : Der neue Untergang des Abendlandes

Die Einsicht bahnte sich an: Michel Houellebecqs provokante Stellungnahmen werfen nicht einfach alles Menschliche ins Säurebad ätzender Iro­nie, dahinter steht eine politische Position. Private Einlassungen oder ein Auftritt vor der royalistischen Action française in diesem Sommer legten es nahe. Nun ist er einen Schritt weiter gegangen, und zwar in bester Begleitung, was das Rechtsrucken angeht: „Front populaire“, die Revue des „Volksphilosophen“ Michel Onfray, hat nun in ihrer dritten Sondernummer ein 44 Seiten langes Gespräch der beiden herausgebracht. Dessen nicht rhetorische Titelfrage: „Fin de l’Occident?“ (Das Ende des Abendlandes?).

Die Kombination überrascht – On­fray hatte Houellebecqs Werk 2014 deutlich kritisiert –, aber die zwei sind sich oft einig. Entscheidend ist die ge­teilte Redeweise: Tenor, Themen und Begriffsrepertoire sind typisch für ein bestimmtes rechtskonservatives französisches Milieu. Es wird in Be­griffen der Geostrategie, der Völkerpsychologie, der Zivilisation und Religion diskutiert. Dabei kollidieren große Blöcke, die Bösen sind be­kannt: Amerika, Europa (weil Einfallstor des US-Imperialismus), der Is­lam. Grund des Niedergangs: Gebur­tenrückgang in Europa, Bevölke­rungsdruck in Afrika, Nie­der­gang des Christentums (in diesem Punkt widerspricht der postchristliche Nostalgiker Houellebecq dem Atheisten Onfray). Die Innenseite des Heftumschlags listet die Fruchtbarkeit der Nationen auf.