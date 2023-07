„Wenn ich in die Kirche gehe, spreche ich nicht mit Gott, nur mit dem Priester, denn Gott geht nicht wählen“, soll der ehemalige Ministerpräsident Italiens Giulio Andreotti gesagt haben. Der Vorgänger Berlusconis war regelmäßiger Kirchgänger und für seine mafiösen Verbindungen berüchtigt. Daran denke ich plötzlich, als ich neben Don Luigi Ciotti am Mittagstisch sitze – wahrscheinlich weil der Mann der lebendige Einspruch gegen diesen emblematischen Satz ist.

„Iss noch was, sonst fällst du vom Fleisch“, sagt Don Luigi Ciotti großväterlich. Ein surrealer Moment: Dieser Mann ist in seinem Heimatland eine Institution, der bekannteste Priester der italienischen Antimafia-Bewegung, Gründer und Präsident der Antimafia-Dachorganisation „Libera“, die mehr als 1600 Unterorganisationen vereint. Er würde einen Andreotti wohl aus dem Gotteshaus werfen. 1995 hat Don Ciotti mehr als eine Million Unterschriften gesammelt und in Italien das revolutionäre Gesetz zur sozialen Wiederverwendung konfiszierter Besitztümer der Mafia auf den Weg gebracht. Hier und heute wirkt er noch wie der Sozialarbeiter von damals. Sitzt in einer Kantine am Oranienburger Tor, isst Fisch mit Gemüse.

24 Stunden am Tag unter Polizeischutz

Als junger Mann hat er mit Sexarbeiterinnen und Drogenabhängigen gearbeitet und dabei das Kernproblem der sozialen Frage in Italien erkannt: die Organisierte Kriminalität. Dabei engagiert er sich im Grunde weniger gegen die Mafia als für soziale Alternativen. Eine Haltung, die so manchem Bekämpfer der „arabischen Clan-Kriminalität“ in Deutschland auch gut stehen würde.

Am Nebentisch sitzen sechs nervöse große Männer. Don Luigi Ciotti – 77 Jahre alt, klein, hager, mit rauer Stimme – steht 24 Stunden am Tag unter Polizeischutz. Auf der Todesliste der mafiösen Organisationen ’ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra und Sacra Corona Unita rangiert er vermutlich unter den Top drei. Kurz zuvor – auf der ersten internationalen Konferenz der Deutschen Kommission Justitia et Pax zum Thema Organisierte Kriminalität – hat er sich in einem Vortrag mit ausholenden Gesten in Rage gepredigt. Bei seinen frei gesprochenen Auftritten fallen Sätze wie „Wir müssen vom Ego-System zurück zum Ökosystem“ und „Ich bin für eine Kirche, die den Blick in den Himmel erlaubt, ohne uns von irdischen Pflichten zu entbinden“. Der moralische Zeigefinger zeigt nach oben wie nach unten.

Wo ist die Kirche noch glaubwürdig?

Don Luigi Ciotti bestellt sich einen grünen Tee, und auf einmal liegen etwa 50 unsortierte Blätter mit handschriftlichen Notizen neben seinem Teller: sein Manifest gegen die „mafiöse Pest“. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die italienische Verfassung und das Evangelium bilden die Dreifaltigkeit seiner Überzeugungen. Don Luigi Ciotti ist mit einem klaren Auftrag zur Konferenz nach Berlin gereist: Das ambivalente Verhältnis von Kirche und Mafia muss mit der Unterstützung der deutschen Bischöfe geklärt werden.

Dazu braucht es eine umfassende Aufarbeitung, denn das gesellschaftliche Vertrauen in die Kirche ist erschüttert. Die Vatikanbank ist noch immer für Finanzskandale und Intransparenz bekannt, trotz der Neubesetzungen und Verschärfungen der Compliance-Regeln durch Papst Franziskus. Jahrelang hat die Bank unter dem amerikanischen Erzbischof Casimir Paul Marcinkus Gelder der sizilianischen Cosa Nostra gewaschen. Priester, die untergetauchte Mafiabosse segnen oder verheiraten, prägen noch heute das Bild der Kirche. Mafiöse Organisationen bedienen sich katholischer Symbolik, neue Mitglieder werden getauft. Immer wieder halten Oster- oder Marienprozessionen vor den Häusern von Mafiabossen, Statuen werden geneigt.