Ein Ökonom rechnet nach : Die Impfpflicht lohnt sich unbedingt

Seit ihrem Ausbruch hat die Corona-Pandemie gigantische ökonomische Folgen verursacht. Verlässliche Zahlen gibt es bislang nicht, und auch der Bundesrechnungshof macht zurzeit keine konkreten Angaben. Verschiedene Modellrechnungen gehen aber davon aus, dass die Pandemie allein in Deutschland bereits Kosten in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro verursacht hat. In der Folge stieg die Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden in 2021 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 111 Milliarden Euro. Neben vielen anderen sozialen, gesellschaftlichen und politischen Argumenten machen diese Zahlen deutlich, dass die möglichst rasche Überwindung der Pandemie eines der vorrangigsten Ziele sein muss.

Die Schließung der Impflücke durch eine allgemeine Impfpflicht voranzutreiben gilt vielen immer noch als die naheliegendste Option. Aber lohnt sich das – erfüllt sie die Forderung nach einer „überzeugenden Begründung“, wie sie der Bundespräsident für eine solche Corona-Impfpflicht formuliert hat? Ich konzentriere mich hier allein auf eine ökonomische Perspektive und greife dazu auf das Konzept der externen Effekte zurück. Von externen Effekten sprechen wir in der Ökonomie immer dann, wenn die Entscheidungen einzelner Akteure unkompensierte positive oder negative Auswirkungen auf unbeteiligte Akteure haben.