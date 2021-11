Illiberaler Kapitalismus : Wenn sich die Gewalt modisch kleidet

In der vergangenen Woche passierten in Moskau an einem Tag zwei Dinge: Einige Moskauer Restaurants erhielten Michelin-Sterne, und ins Gebäude der historischen Gesellschaft Memorial drang eine Gruppe aggressiver junger Kerle ein. Sie stürmten die Tribüne, brüllten Beleidigungen und unterbrachen die Vorführung eines Films über die Hungersnot in der Ukraine, die Stalins Kollektivierung in den Dreißigerjahren hervorgerufen hatte. Die alsbald eingetroffene Polizei verhielt sich ungewöhnlich: sie ließ die Randalierer ziehen, doch die Zuschauer und die Mitarbeiter von Memorial durften über Stunden das Gebäude nicht verlassen, weil angeblich Befragungen durchgeführt und Protokolle aufgesetzt werden mussten.

Die russische Staatsmacht hat Memorial zum ausländischen Agenten erklärt, weil es für seine Arbeit Finanzmittel aus dem Ausland erhält, insbesondere aus Deutschland, und behindert seine Aktivitäten auf vielerlei Weise. Die Polizisten wurden von einem jungen Mann in Zivil dirigiert, der eine modische Jacke aus rotem Leder anhatte, als wollte er noch zu einer Freitagsparty, am Gürtel aber ein Pistolenhalfter. Das ist das heutige Russland, ein konsumbetonter, modebewusster Autoritarismus, bei dem Geld und Gewalt Hand in Hand gehen und untrennbar miteinander verbunden sind.