Kolumne „Bild der Woche“ : Komm und sieh!

Ein Junge mit schwerem Blick in der Menschenmenge in Cherson. Nichts Sentimentales. Ein kalter, sturer Blick eines Kindes, das Gewalt und Leiden gesehen hat. Sein Alter ist seltsam unbestimmbar, und man ahnt schon den Mann und den Greis in ihm. Die lebenslustige und umtriebige Babysitterin meiner Kinder kommt auch aus dieser südlichen Stadt.

Das Bild wirkt so stark, dass man alles Mögliche hineininterpretieren kann. Sieht so eine verlorene Kindheit aus? Ein hartes Gesicht wie aus Elem Klimows Kriegsfilm „Komm und sieh“ über die deutschen Vernichtungen in Belarus, der mich in meiner Kindheit erschüttert hat. Aber dies ist kein Spielfilm. Wer hätte sich vorstellen können, dass in Cherson eine Folterkammer für Kinder entdeckt würde, eingerichtet von der russischen Armee?

Als Cherson im November befreit wurde, überschwemmten Hunderte Bilder von feiernden, weinenden, einander und die Soldaten umarmenden Menschen das Internet. Es war der erste große Sieg der ukrainischen Armee, und vier Tage später fuhren Dutzende Journalisten dorthin.

Der ungarische Fotograf András Hajdú hat Selenskyj auf dem Freiheitsplatz fotografiert, dann schaute er in die Menge enthusiastischer Gesichter und entdeckte dazwischen den Jungen, den er durch sein Foto als „Kherson boy“ bekannt machte und in dem viele Ukrainer ihr eigenes Leiden und ihren eigenen Willen zum Widerstand wiedererkannten. Das Foto verbreitete sich viral und landete sogar in einem Tweet des Verteidigungsministeriums, das mehr als eine Million Follower hat. Im Dezember hat das Kiewer Kunstportal birdinflight.com dieses Foto zum Foto des Jahres gewählt.

Über die Ambivalenz der Fotografie

Ich betrachte es mit einer gewissen Befangenheit und frage mich, was genau man eigentlich hier sieht. Ich erkenne erst einmal einen Widerspruch zur Feier. Neben dem Jungen steht ein anderer, der auch sehr besorgt wirkt, und links von ihm steht ein Mann mit einem Säugling, der ein ebenso rundliches Gesicht hat wie der Held im Zentrum. Ich habe es ausgewählt und merke, dass ich damit die Bilder von den Ruinen von Charkiw, von den Gefechten in Soledar, von endlosen Begräbnissen und auch vom Tod meines Klassenkameraden bei Bachmut unterdrücken möchte.

Oder glaube ich insgeheim, dass dieser Junge das alles „sieht“ oder verkörpert, wie ein Oskar Matzerath, und dass es ausreicht, nur ihn zu zeigen – und der ganze Krieg ist inbegriffen? Ich sehe seine Verbitterung und frage mich, ob man das alles in ihm sehen darf, ohne seine konkrete Geschichte zu kennen. Aber genau das ist die Ambivalenz der Fotografie, die den Raum und die Zeit verdichtet und das Persönliche zum Allgemeinen oder sogar zum Symbolischen macht.

Mehr zum Thema 1/

Als Journalist und Freiwilliger ist Hajdú 2022 fünfmal in die Ukraine gereist. Ich habe ihn gefragt, was er über den Jungen denke, und er sagte, er habe nicht mit ihm gesprochen und dass auch dort auf dem Freiheitsplatz jeder seine ganz eigene Geschichte habe.

Der Junge ist zum Star geworden und wurde von vielen Fernsehteams interviewt. Er heißt Hlib, spricht in einer wirren Mischung aus Russisch und Ukrainisch, er lächelte und meinte, dass er gar nicht so dreckig und böse sei wie auf dem Bild. Während der Besatzung hat er online die Schule besucht, aber nach der Befreiung hat die russische Armee die Infrastruktur zerstört, und es gibt kaum noch Strom und daher auch keinen Unterricht.

Einmal wurde er mit einer Gruppe von Teenagern gefilmt. Man bekommt eine vage Vorstellung von ihrem Leben in einer Stadt, die permanent beschossen wird. Der Krieg deckt nicht nur das eigentliche Verbrechen auf, sondern legt auch die alten sozialen Wunden frei, entblößt die vernachlässigten Gruppen der Bevölkerung.

Ich denke an meine Freundin Lena, die aus Kiew nach Cherson Medikamente zu alten Menschen bringt, und an Ljonja, der Museen in Cherson evakuiert, die von russischen Soldaten nicht geplündert wurden, oder eher ihre Reste. Irgendwie passen sich die Menschen mehr ans bewegliche Leben an als an eine andauernde, aber starre Tragödie. Sie bewahren und planen.