Ein Schulvortrag ist das nicht, eher eine durchdachte, packende Performance. Jonathan Kalmanovich, 45 Jahre alt, in Israel geboren, in Berlin aufgewachsen, Kampf- und Künstlername: Ben Salomo, Sohn des Friedens, wirft sich mit seiner Biographie und aller zur Verfügung stehenden Energie hinein. Dass er heftig erkältet ist? Egal! Dass die Show in einer evangelischen Schule in Reutlingen der siebte von acht Auftritten innerhalb einer Woche ist? Na, und! Kalmanovich hat eine Mission, auch wenn er dieses Wort nicht hören mag – „Ich missioniere nicht“: Aufklärung über Antisemitismus.

Wenn er spricht, merkt man, wie fokussiert er ist. Ben Salomo ist Musiker und bekannt geworden als der erste bekennend jüdische Deutschrapper. Er nimmt den Raum und das Publikum für sich ein, und sein Schülerpublikum, ganz gleich, ob sie Ben Salomo kennen oder seine Musik schon gehört haben, sieht in ihm einen Vertrauten. Was die Gemeinschaftskundelehrerin oder ein über Antisemitismus referierender Historiker womöglich nicht schaffen, gelingt Ben Salomo. Er schafft Nähe. Er hat den Rapperjargon drauf und spricht den Jungen im Publikum als „Bro“ an, als Brother also, Bruder, Freund.