Gespräch mit Pascal Bruckner : Der Islamismus ist tief verankert

Nach dem Attentat von Conflans-Sainte-Honorine hat Emmanuel Macron harte Maßnahmen angekündigt. Erleben wir einen Wendepunkt im Kampf gegen den Islamismus?

Wir haben schon oft die Erfahrung gemacht, dass Macron exzellente Reden hält, denen keinen Taten folgen. Meine Sorge ist, dass man das Phänomen in dem Moment entdeckt, wo es schon zu spät ist. Einem beträchtlichen Teil der jungen Muslime in Frankreich, ungefähr dreißig Prozent, ist die Scharia wichtiger als die Gesetze der Republik. Der politische Islam hat seine Netzwerke seit dreißig Jahren in Frankreich und Europa ungehindert ausgebaut.