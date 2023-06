Wenn man über den Historiker Volker Ullrich redet, muss ein Begriff ins Spiel kommen, der gewöhnlich nicht zu den Kategorien der Geschichtsschreibung gehört: Geschmack. Historische Darstellungen, sollte man meinen, sind von ästhetischen Er­wä­gun­gen frei, sie orientieren sich allein an der Bedeutung des Geschehens. Aber in Ullrichs jüngsten Büchern, deren sachlicher Rahmen zugleich ein chronologischer ist, weil sie hier eine fatale Woche, dort ein Epochenjahr in der deutschen Geschichte be­leuchten, wird die Auswahl der erzählten Details nicht selten zu einem Lehrstück über historisches Erzählen an sich.

Ein gutes Beispiel ist das Kapitel über den 7. Mai 1945 in dem 2020 erschienenen Band über „Die letzte Woche des Dritten Reiches“. An jenem Tag sind außer der deutschen Kapitulation in Reims noch weitere militärisch bedeutende Dinge passiert, etwa die Räumung der Elbbrückenköpfe durch die Amerikaner und der Übergang der Reste der Armee Wenck bei Tangermünde. Ullrich aber rückt zwischen den Kapitulationsakt und die Schilderung des Massakers, das deutsche Marinesoldaten am selben Nachmittag in Amsterdam verübten, die Begegnung Marlene Dietrichs mit ih­rer Schwester Elisabeth Will im Konzentrationslager Bergen-Belsen ein. Will hatte dort mit ihrem Mann ein Lagerkino betrieben. Dietrich zahlte ihr von da an viel Geld dafür, dass sie über ihre Verwandtschaft schwieg.

Wie man eine vermischte Nachricht zum historischen Schlaglicht macht, hat Volker Ullrich von 1990 an bei der „Zeit“ gelernt. Als Sachbuchredakteur konnte er seine Historikerausbildung und seine didaktische Praxis als Studienrat mit der Durchschlagskraft der wichtigsten deutschen Wochen­zeitung verbinden. 1996 löste er mit ­ei­nem Leitartikel die Debatte um Daniel Goldhagens Buch über „Hitlers willige Vollstrecker“ aus. Zugleich bewies er seine Erzählkunst in zahl­reichen historischen Reportagen, die später in Buchform erschienen.

Der Höhepunkt von Ullrichs Werk, das mit einer Dissertation über die Hamburger Arbeiterbewegung einsetzt, ist zweifellos seine zweibändige Hitler-Biographie von 2013 und 2018. So könnte man auf die Idee kommen, seine seither erschienenen Bücher über das Kriegsende und das deutsche Inflationsjahr 1923 für Nebenprodukte zu halten. Sie sind alles andere – nämlich Arbeiten eines Erzählers, der ebenso souverän über seinen Stoff wie über die Sprache verfügt. Heute feiert Volker Ullrich seinen achtzigsten Geburtstag.