Robert Paxton neunzig : Aufklärung über Vichy

Als die Bücher des amerikanischen Historikers übersetzt wurden, griffen französische Kollegen Robert Paxton als Ausländer an. An seinem neunzigsten Geburtstag hat er in Frankreich den Status eines Nationalhelden, weil er die Nation von der Vichy-Apologetik befreit hat.

Robert Paxton in seiner Wohnung in New York Bild: ddp

Mit dem 2014 publizierten Buch „Le suicide français“, von dem ungefähr 300 000 Exemplare verkauft wurden, verwandelte sich der Fernsehkommentator Éric Zemmour in den Prätendenten der nationalen Revolution. Er machte der Dynastie Le Pen die Führung der Rechten streitig und bereitete seine Präsidentschaftskandidatur vor. Den Anspruch des Autors, dass sich hier ein Mann des Geistes als Retter der Nation bewarb, zeigte neben dem Umfang von 534 Seiten und der Imitation eines autobiographischen Werkes von Victor Hugo auch die Machart des Kapitels, mit dem Zemmour das größte mediale Aufsehen erzeugte. Im Stil eines verspäteten Rezensenten beschäftigte er sich über viele Seiten mit den Büchern „Vichy France: Old Guard and New Order“ und „Vichy France and the Jews“, die der amerikanische Historiker Robert Paxton 1972 und 1981 veröffentlicht hatte.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Paxton nahm in der französischen Presse Stellung und ließ den Angreifer durchfallen: Offenbar habe Zemmour noch nicht einmal den Wortlaut der antijüdischen Dekrete aus Vichy gelesen.