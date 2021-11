Historiker Pierre Nora : Seine gewisse Idee von Frankreich

Aktualisiert am

Der Erfinder der Erinnerungsorte: Historiker Pierre Nora wird neunzig. Was sein Schaffen mit den Comicgeschichten des Galliers Asterix zu tun hat und warum es wichtig ist, wo Alesia liegt.

Einer der weltweit erfolgreichsten französischen Kulturexportartikel hat zur Prämisse einen Witz, den nur Franzosen verstehen – genauer gesagt diejenigen unter ihnen, welche die Schule besucht haben, aber das sind im Staat der allgemeinen Schulpflicht ja alle. Die Comicgeschichten von Asterix, dem Gallier, die seit 1959 erscheinen, können die fixen Ideen des modernen französischen Lebens wie die Rivalität zwischen Paris und der Provinz, den Mythos des Widerstands oder die Risiken der Assimilation deshalb in zeitlose Heiterkeit auflösen, weil in den staatlichen Schulen seit der 1871 gegründeten Dritten Republik die Losung auswendig gelernt wurde, „die Gallier“ seien „unsere Vorfahren“.

Die Formel „Nos ancêtres les Gaulois“ ist in Frankreich immer noch ein geflügeltes Wort. Heute illustriert es den didaktischen Übereifer einer republikanischen Nationalkultur, deren anachronistische Identitätsbehauptungen schlecht mit ihrem wissenschaftsbasierten Selbstverständnis zusammengingen. In dieser Funktion hat es seinen Platz im Curriculum zurückerobert, in einem Geschichtsunterricht zweiter Ordnung, zu dessen Agenda die kritische Durchsicht der nationalgeschichtlichen Mythen gehört.

Keine Totalität im Schema eines Nachschlagewerks

Die Asterix-Alben sind selbst zu klassischen Orten der Produktion neuer Zitate geworden, an denen sich auch Leser ohne französische Vorbildung delektieren. Wir wissen nicht, wo dieses Alesia liegt! Die fatale Wissenslücke kann komisch leicht geschlossen werden. Alesia beziehungsweise ein Lemma dieses Namens findet man im zweiten Kapitel des dritten Bandes der dritten Abteilung des von Pierre Nora zwischen 1984 und 1992 im Pariser Verlag Gallimard herausgegebenen Sammelwerks „Les Lieux de mémoire“.

Der Ort der Niederlage des Vercingetorix in der Entscheidungsschlacht gegen Caesar steht dort vor Notre-Dame und nach der Höhle von Lascaux, die schon einige Zeit vor dem Auftreten der Kelten ausgemalt wurde. Dem enzyklopädischen Anspruch der sieben stattlichen Bände zum Trotz streben sie keine Totalität nach dem positivistischen Schema eines Nachschlagewerks der Wässer der Erde an, in dem nicht nur das tägliche Tropfenaufkommen des Rheinfalls von Schaffhausen, sondern auch sämtliche Wechsel des Laufs des Mississippi verzeichnet sind. Alesia ist da, dafür sucht man Gergovia, aber auch Sedan und Austerlitz vergebens. Die von Noras Autoren wie Mona Ozouf und Marc Fumaroli geschilderten „Erinnerungsorte“ sind nur zum kleinsten Teil Punkte auf der Landkarte.

Weltmeistertitel in Frankophilie geht an Deutschland

Der vom Herausgeber mit dem Auge des langjährigen Verlagslektors für den schlagenden Titel geprägte Begriff bezeichnet Orte im Sinne der Redekunst, die Gemeinplätze des kollektiven Gedächtnisses seines Landes. Erinnerungsorte im Sinne Noras sind auch „Die Gallier und die Franken“ (die germanischen Parvenüs komplizieren die Ahnenreihe und hinterlassen ein Muster erinnerungspolitischer Klassenkämpfe) und Ernest Lavisse, der für die Lehrpläne der Dritten Republik maßgebliche Historiker.