Julius H. Schoeps wird achtzig : Mendelssohns Erbe

Deutsch-jüdische Beziehungen ist eigentlich eine missverständliche Be­zeichnung für das Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen. Selten wird das so deutlich wie an der Biographie von Hans-Joachim ­Schoeps, der, ein konservativer preußischer Jude, eine Zeit lang meinte, auch die Nazis von seinem Deutschsein überzeugen zu können. 1938 floh er nach Schweden. Dort wurde 1942 sein Sohn Julius Hans geboren, dem die deutsch-deutsch-jüdischen Beziehungen zum Lebensthema wurden.

Julius H. Schoeps sah in diesem Verhältnis nicht zwingend die Katastrophe angelegt, auf die es schließlich hinauslaufen sollte und die vielen seiner Verwandten das Leben kostete. In mehreren Monographien lotete er mit Sinn für Nuancen, aber ohne den Drang zur Harmonisierung den Spielraum aus, den die Weimarer Republik für ein friedliches Zusammenleben zwischen deutschen und nichtdeutschen Juden ließ. Werk und Biographie liegen dicht beieinander, denn das Deutschland, in das Schoeps zwei Jahre nach Kriegs­ende mit seinem Vater zurückkam, war ein Land, in dem sich für jüdische Rückkehrer nichts von selbst verstand. Seine akademische Arbeit, die sich in unzähligen Büchern und Editionen niederschlug, lässt sich als der Versuch verstehen, dem Judentum in Deutschland eine feste Präsenz zu verleihen. Erster Schritt dazu war die Gründung des Ludwig-Steinheim-Instituts zur deutsch-jüdischen Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, seiner ersten wissenschaftlichen Station. Es war der Beginn einer langen Gründungsgeschichte, die sich an der Universität Potsdam fortsetzte, wo er nach der Wende das Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien ins Leben rief. Über die Mendelssohns, mit denen er über seine Mutter verwandt ist und an deren geistiges Erbe er anknüpft, schrieb er 2009 eine große Familienbiographie.

Man könnte viele weitere Gründungen und Bücher aufzählen, zu Preußen oder zum Zionismus, den er seit vielen Jahrzehnten untersucht. Aber es dürfte schon klar geworden sein, dass Julius Schoeps ein Mann ist, der für seine Sache kämpft. In den politisch so stark instrumentalisierten Debatten über das jüdische Leben in Deutschland bringt er eine unabhängige, reflektierte Stimme zu Gehör. Als zeitweiliger Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Berlin bezog er klar Position in dem Machtkonflikt zwischen Alteingesessenen und den Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion. Er scheut keine Reiz­themen, wie seine frühe Kritik an ­der zu starken Ausrichtung der Jüdischen Gemeinde auf Israel und das Holocaustgedenken zeigt. In einer Ge­genwart, in der das Judentum bis hin zur Umarmung mit dem Aggressor in eine postkoloniale Erinnerungsgeschichte eingereiht werden soll, bleibt sein differenziertes Urteil gefragt. Heute wird Julius Hans Schoeps achtzig Jahre alt.