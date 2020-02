Der Hass und seine Stimmen : Sie sind nicht krank

Aus der Perspektive jener Menschen, die potentielle Opfer sind, aus der Sicht aller also, die sehr dunkle Haare haben, eine gebräunte Haut, womöglich die altmodische Angewohnheit, ein Kopftuch zu tragen, oder einen Nachnamen, der türkisch, kurdisch, arabisch klingt; auch aus der Sicht jener, die ein wenig blasser oder blonder sind und sich in der Kommunalpolitik womöglich dafür einsetzen, dass Flüchtlinge und Migranten menschenwürdig behandelt werden, aus der Sicht all dieser Menschen ist die Psychopathologie der Täter völlig nebensächlich. Aus dieser Perspektive gibt es in Deutschland einen Rassismus, der immer bedrohlicher und furchterregender wird. Einen Rassismus, den man daran erkennt, dass Rechtsextremisten geheime Netzwerke bilden und Anschläge auf Moscheen planen, damit demnächst der Bürgerkrieg beginnen könne; daran, dass Mitglieder einer im Bundestag vertretenen Partei auf „Kopftuchmädchen“ und „Messermigranten“ schimpfen, davon sprechen, dass wir Gastarbeiter gerufen hätten und Gesindel sei gekommen; daran, dass Kommunalpolitiker beschimpft, bedroht, getötet werden, wenn sie zu freundlich zu Migranten sind; oder eben daran, dass ein Mann in Bars eindringt und dort Menschen tötet.

Claudius Seidl Verantwortlicher Redakteur für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Die Angst, die man davon kriegen kann, ist unabweisbar und real, und der Hinweis darauf, dass der Täter von Hanau nicht bloß rechtsextrem, sondern womöglich völlig irre gewesen sei, ist nichts, womit man diese Angst vertreiben könnte. Und insofern fing die vergangene Woche schon mit einem Skandal an, der aber weithin übersehen wurde. Am Dienstag wurde gemeldet, dass der Wunsch diverser muslimischer Organisationen, man möge nach der Enttarnung des rechtsterroristischen Netzes in der vorvergangenen Woche die deutschen Moscheen besser schützen, von den meisten Bundesländern leider nicht erfüllt werden konnte. Einige hielten es nicht einmal für nötig, die Anfrage zu beantworten.

Es ist die Stimme Alice Weidels

Aus der Perspektive dessen, der das sogenannte Manifest des Täters von Hanau gelesen hat, wird das Phänomen ein wenig komplizierter. Man sollte, als Nichtpsychologe und aus der Ferne, keine Diagnosen stellen, und vermutlich ist die Frage, ob man dem Mann jetzt eine paranoide Psychose, Schizophrenie oder sonst eine Geisteskrankheit bescheinigen sollte, nicht die dringlichste. Was man aber als einigermaßen geübter Leser erkennen kann, ist wohl, dass der Autor eines Textes, in dem er von Stimmen erzählt, die er seit seiner Kindheit höre, von einem Geheimdienst, der seine Gedanken lese und an die Gehirne des DFB und Donald Trumps weiterleite, um nur ein paar der bizarrsten Stellen zu referieren – dass so ein Autor aus diesen Fiktionen, die er für die Wirklichkeit hält, nicht dadurch herausgerissen wird, dass die Gesellschaft den Hass ächtet, Solidarität praktiziert und den Rechtsextremismus mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft.

Die Stimmen im Kopf eines solchen Mannes werden auch mit den besten Abhörgeräten nicht zugänglich für die Polizei. Und dass es die Stimmen zum Beispiel von Höcke oder Gauland wären, ja überhaupt die weitverbreiteten Stimmungen des populistischen Ressentiments, was der Täter da hörte: Das ist auch nur eine sehr anfechtbare Ferndiagnose.

Man kann, natürlich, von den Höhen der Rationalität herab auch Höcke, Gauland und die anderen zu armen Irren erklären. Kann sagen, dass das Gerede vom „großen Austausch“, die Drohung, dass man „sie“ jagen werde, die Beschwörung einer demnächst kommenden „Islamisierung des Abendlandes“, dass all das nur Ausdrucksformen eines grassierenden Wahnsinns seien. Und ist es nicht so, dass man, wenn man Höcke reden hört und sieht, wie er quasi sich von sich selbst erleuchtet zu fühlen scheint und so schaut, als hätte er soeben die rote Pille aus der „Matrix“ genommen: dass man dem Mann dann einen gewissen Irrsinn auch aus der Ferne bescheinigen möchte?

Es hilft aber alles nichts: Solche Eindrücke und Gedankenspiele schaffen weder Erkenntnis, noch lassen sich daraus Folgerungen ziehen für die geistige und kulturelle Auseinandersetzung mit der Neuen Rechten. Wer eine gerade Linie zieht von den Morden in Hanau zur Propaganda beispielsweise der AfD: der wird diese Taten nicht weniger unglaublich, unfassbar, unerklärlich finden. Und die AfD wird er damit nur pathologisieren.

Womit absolut nichts gewonnen wäre. Nein, weder die Rechtsterroristen, die in der vorvergangenen Woche verhaftet wurden, noch die Leute von der AfD, die das Ressentiment und den Rassismus befeuern, dürfen auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Die Stimme, die wir hören, wenn im Bundestag von „Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierten Messermännern und sonstigen Taugenichtsen“ die Rede ist, ist die Stimme von Alice Weidel, die für diese Sprüche auch verantwortlich ist. Das alles wussten wir, lange bevor in Hanau die Schüsse fielen.