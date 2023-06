Ein Junitag im müden, heißen Kiew. Es ist so schwül, als wäre es Hochsommer, doch die Gesichter der Menschen auf den Straßen sehen nach Neujahr aus: Sie liegen in Falten, und ihre Augen sind nur Schlitze. Denn nachts flogen wieder Drohnen und Raketen, Sirenen heulten wieder, und wieder schützten Luftabwehrsysteme ohrenzerstörend laut die Stadt.

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

„Bevor wir anfangen, will ich Ihnen ein Video zeigen“, sagt Petro Poroschenko, ehemaliger Präsident der Ukraine, Großunternehmer, Oppositionspolitiker – der Mann, der bei den nächsten Wahlen vielleicht gegen Wolodymyr Selenskyj kandidieren wird. Das sagen zumindest manche in der Ukraine, weil er viel eigenes Geld ausgibt, um die Armee zu unterstützen – kauft Technik, bringt sie an die Front. Er ist einer der reichsten Männer in der Ukraine. Und auch einer der umstrittensten.