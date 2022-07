Debatte um Stepan Bandera : Der Freiheitskämpfer war auch ein Terrorist

Bis zum russisch-ukrainischen Krieg gab es in der Ukraine keine historische Figur, die die Ukrainer so polarisierte wie Stepan Bandera. Für die einen ist Bandera ein Held, für die anderen ein Bandit. Die Unterschiede hingen vor allem von Region und Sprache ab: Bandera ist vor allem im ukrainischsprachigen Westen ein Held und im russischsprachigen Osten vor allem ein Bandit. Auch Alter und Bildung spielten eine Rolle: Jüngere Leute und Gebildetere hatten eine positivere Einstellung zu Bandera.

Für unsere historischen Nachbarn – Juden, Deutsche, Polen und Russen – symbolisiert Bandera den ukrainischen Faschismus, die Kollaboration der Ukrainer mit Hitler und die Massenmorde an Nichtukrainern. Als Präsident Viktor Juschtschenko am Ende seiner Amtszeit 2010 Bandera posthum zum „Helden der Ukraine“ erklärte, galt das vielen außerhalb der Ukraine als Beweis, dass Nationalisten oder gar Faschisten in Kiew regierten. Selbst Unterstützer des ukrainischen Kampfes für Freiheit und Würde irritiert Banderas Popularität in der Ukraine. Was die russische Propaganda geschickt nutzt. Ein polnischer Journalist hat gesagt, Bandera sei Putins Ikone; wenn es ihn nicht gäbe, müsse man ihn erfinden.