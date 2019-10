Frauen im Orchester : Musikerinnen spielen in der Regionalliga

Frauen sind sehr viel häufiger in Regionalorchestern beschäftigt als in Spitzenorchestern. Bild: Picture-Alliance

Im Jahr 2018 erschien in der Online-Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts Bremen meine Studie über die Situation von Orchestermusikerinnen in zahlreichen Ländern Europas, Asiens, Australiens und Amerika. In der Untersuchung ging es mir nicht allein darum, den jeweiligen Gesamtanteil von Frauen zu ermitteln, sondern vielmehr zu zeigen, in welchen Instrumentengruppen sie sich – gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung und nicht zuletzt an den Studierenden – mittlerweile etablieren konnten und in welchen nicht. Insbesondere war das Ziel herauszufinden, ob sie auch hinreichend in Leitungsfunktionen innerhalb der jeweiligen Orchester vertreten sind. Der Befund war eindeutig: Deutschland und Österreich lagen im internationalen Vergleich weit abgeschlagen.

Er stand und steht im Widerspruch zu jenen Zahlen, die in der öffentlichen Diskussion immer wieder mit einer gewissen Genugtuung präsentiert werden. Denn die Angabe des Gesamtanteils aller Orchestermusikerinnen, wie er sich in vielen offiziellen Statistiken findet, verschleiert einen bedeutsamen Sachverhalt: Die Zahl von Musikerinnen ist umso geringer, je höherrangig das betreffende Orchester ist. Frauen sind, mit anderen Worten, sehr viel häufiger in Regionalorchestern beschäftigt als in Spitzenorchestern, und von denen, die es bis in die berühmtesten Orchester geschafft haben, nehmen nur wenige eine Solistenstelle ein.