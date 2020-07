Frankreich und sein Präsident : Messias, Märtyrer, Macron

Im Fernseh-Interview zum Nationalfeiertag wurde der französische Staatspräsident Macron jetzt auch auf die heftige Abneigung angesprochen, die ihm entgegenschlägt. „Ich machte, was ich angedeutet hatte“, erklärte Macron – und verwies auf die spektakulären Reformen, die als „unmöglich“ galten und an denen seine Vorgänger gescheitert waren: „Frankreich ist ein Land, das Angst hat und kein Vertrauen in sich selbst.“ Der Präsident scheute sich nicht, den Begriff zu benutzen, den seine beiden Interviewer vermieden hatten: Hass. „Ich habe vielleicht etwas aufscheinen lassen, was ich nicht bin“, sagte er. Im Lockdown hatte Macron versprochen, „sich neu zu erfinden“.

Alle Präsidenten der Fünften Republik haben die Lust der Franzosen am Königsmord zu spüren bekommen. Gegen Emmanuel Macron erreicht der Hass aber neue Dimensionen. Im Januar dieses Jahres musste er von der Polizei aus einem Theater befreit werden, nachdem ein Besucher über Twitter Demonstranten mobilisiert hatte. Zwei Wochen später wurde sein Lieblingsrestaurant „La Rotonde“ in Brand gesteckt – mutmaßlicher Täter: ein Schauspieler. In einem Fackelzug gegen die Rentenreform wurden Stangen mit aufgespießten Macron-Schädeln getragen. „Ludwig XVI. wurde geköpft. Wir könnten wieder loslegen“, droht das „Unbeugsame Frankreich“ von Jean-Luc Mélenchon.

Die Linken hassen ihn ganz besonders. Für Jean-Luc Mélenchon ist Macron ein „Bandit“. Der Parteipräsident der Restsozialisten beschimpfte zwei Renegaten, die sich zum Preis eines Minister-Portefeuilles kaufen ließen, als „anonyme Alkoholiker in Katerstimmung“. Martine Aubry, die dem Land die 35-Stunden-Woche bescherte, sagt: „Macron liebt nicht die Menschen, er liebt das Geld.“

Und es gibt den Hass der Intellektuellen. Der Philosoph Robert Redeker nennt den Präsidenten „Corona-Minus“. Emmanuel Todd hält ihn für „idiotisch oder geisteskrank“ und will ihn wegen des Versagens des Staats ins Gefängnis bringen: „Es muss mit der Straflosigkeit ein Ende haben. Wir müssen ein Exempel statuieren. Die französische Gesellschaft braucht eine Moral. Sonst wird die nächste Etappe nicht der zivilisierte Klassenkampf sein. Sondern ein Bürgerkrieg.“

Den permanenten rhetorischen Bürgerkrieg wollte Emmanuel Macron befrieden. Die Voraussetzungen waren gut. Zweihundert Jahre nach der Französischen Revolution hatte François Furet ihr Ende verkündet. Linke und Rechte stecken in der Krise. Furets „Republik der Mitte“ konnte mit Emmanuel Macron Wirklichkeit werden. Er wusste um die Inkarnation und Transzendenz des präsidialen Amts, als er seine Kandidatur verkündete – Furet hatte auch gezeigt, wie sich das Heilsversprechen von der Religion auf die Politik verlagerte. In Frankreich wird sie als Religion zelebriert.

Vom „toten König“ sprach der Kandidat Macron als „großem Abwesenden“: „Im Herzen der französischen Politik steht ein leerer Stuhl.“ Macron sah sich auserwählt, die Leerstelle zu besetzen. Eine neue Welt „weder links noch rechts“ und „sowohl als auch“ verhieß er den Franzosen. Vernunft und Maß sollten regieren. In einem System, das keine Koalitionen über die Mitte zulässt, wollte er sie in Personalunion verkörpern. Das Buch mit dem Programm zur Erlösung von der Revolution bekam den Titel „Revolution“. Um sich versammelte der Messias der Mitte eine Schar von verschworenen Jüngern, „Mormonen“ werden sie genannt. Nach den Initialen ihres Führers – E. M. – tauften sie die Bewegung „En Marche“.