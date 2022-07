Der Fall Vollbrecht : Das Prinzip maximalen Misstrauens

Der Philosoph Donald Davidson hat einmal festgehalten, dass wir sprachliche Äußerungen nur verstehen können, wenn wir dem „Prinzip des Wohlwollens“ (principle of charity) folgen. Es verlangt von uns, den Äußerungen anderer möglichst viel Verstand und Wirklichkeitsbezug zu unterstellen. Wir nehmen in der Regel an, dass die Leute meinen, was sie sagen, und dafür einen Grund haben, indem sie sich etwa auf irgendwelche Tatsachen beziehen. Wir gewinnen, so Davidson, ein Maximum an Sinn aus den Worten und Gedanken anderer, wenn wir sie auf eine Weise deuten, die unsere Übereinstimmung mit ihnen optimiert.

Die Ausnahmen liegen auf der Hand. Wenn es sich um Reklame handelt oder um Parteitagsreden oder um Wladimir Putin, gehen wir mit Äußerungen vorsichtiger um. Im Alltag jedoch unterstellen wir, wenn jemand mitteilt, auf den Bus zu warten, natürlich, dass es einen Bus gibt und der Sprecher weder ein Spion ist, der nur so tut, als warte er auf den Bus, noch ein Verrückter, der in seinem Badezimmer auf den Bus wartet.

Strategie bedingungsloser Konfliktvermeidung

So weit, so philosophisch. In vielen Debatten läuft es anders. Jemand sagt: „Biologisch gibt es nur zwei Geschlechter“, und sofort wird das Prinzip maximalen Misstrauens angewendet. Es handele sich um eine Attacke auf Transsexuelle, ihnen werde das Existenzrecht bestritten, sie würden als von der Natur nicht vorgesehen geschmäht. Davon wurde zwar nichts gesagt in dem Oberstufenreferat über reproduktive Zweigeschlechtlichkeit, das die Biologin Marie-Luise Vollbrecht in der „Langen Nacht der Wissenschaften“ an der Humboldt-Universität halten wollte. Ein sich als „kritisch“ bezeichnender juristischer Arbeitskreis hatte aber schlimmste Befürchtungen und alarmierte die Universität.

Die machte ihrerseits vom Prinzip maximalen Misstrauens Gebrauch und deutete den Protest als Auftakt zu womöglich gewalttätigen Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Gefahr im Verzug: Der Vortrag wurde abgesagt, aus Sicherheitsgründen verschoben, wie es hieß. Man fragt sich, ob der Universitätsleitung bewusst ist, dass diese Strategie bedingungsloser Konfliktvermeidung, bevor auch nur ein Schadensfall eingetreten ist, klare Anreize zu weiterem Krawall setzt.

Lügen sind auch im Spiel

Inzwischen haben sich den Vortrag mehr als 100 000 Leute auf Youtube angehört. Der Versuch, seinen Thesen die Öffentlichkeit zu entziehen, war also ein spektakulärer Misserfolg. Die Umbenennung in „Arbeitskreis kurzsichtiger Juristen“ wäre nach ihren eigenen Maßstäben denkbar. Oder ging es etwa um das Wohlgefühl einer politischen Aktion? Wenn jetzt durch die Studentenvertretung der Aufruf ergeht, Studenten sollten sich melden, wenn sie sich in Gegenwart der Biologin nicht sicher fühlten, zeigt das jedenfalls, in welche Höhen man das böswillige Missverstehen treiben kann. Die Behauptung, die Biologin habe in ihrem Vortrag Menschen angegriffen und „persönlich bedroht“, ist eine Lüge.

Die gängige Annahme sollte sein, dass ein Vortrag nur kritisiert werden kann, wenn er vorgetragen wurde. Das setzen die Gegner Vollbrechts außer Kraft. Sie wussten schon vorher, was die Biologin sagen würde, weswegen es konsequent ist, dass sie im Vortrag Aussagen finden, die darin gar nicht gemacht wurden.

Abstrakte Belehrungen bei der Hand

Andere erkennen schon in der Einleitung Vollbrechts, der Vortrag wolle Missverständnisse aufklären, die sich in einer emotional geführten Debatte um die Zahl der Geschlechter aus der Verwechslung von „sex“ (biologisch) und „gender“ (kulturell) ergeben, eine Anmaßung. Von Biologen lässt sich mancher Geisteswissenschaftler, für den Geschlecht „sozial konstruiert“ ist, ungern etwas über die Natur sagen. Abstrakt erfolgt die Belehrung, es gebe keine an sich seiende Natur und auch die Biologie unterliege gesellschaftlichen Prägungen.

Inwiefern diese Schlaumeierei geeignet ist, die evolutionsbiologischen Befunde zu relativieren, erschließt sich nicht. Immerhin wird man gerade bei Konstruktionen zwischen stabilen, tragfähigen und weniger verlässlichen unterscheiden. Darum folgt aus der Behauptung, dass die Unterscheidung von Mann und Frau nicht alles abbildet, was es an Geschlechtsrollen und -gefühlen gibt, umgekehrt noch nicht die völlige Beliebigkeit der Zuschreibungen und eine Gefahr für Frauenrechte.

„Anything goes“, alles geht, sagte einst ein Philosoph, „if it goes“, ergänzte ein Soziologe: „wenn es denn geht“. Was sich hoffentlich nicht durchsetzt, ist jener stets dunkelste Motive und gewaltige Irrtümer unterstellende, jede Aussage ins Ex­treme verlängernde, böswillige Stil der Auseinandersetzung. Er wäre das Ende der Diskussion. Denn Diskussion unterscheidet sich von Streit dadurch, mit den Gegnern geführt zu werden, anstatt Zustimmung zu verlangen.