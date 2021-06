Debatte um Ernährung : Jeder hat das Recht auf einen Burger

In dem Film „Super Size Me“, der einen besonders unappetitlichen Selbstversuch dokumentiert, quält der Autor und Regisseur Morgan Spurlock seinen Körper einen Monat lang mit drei McDonald’s-Mahlzeiten pro Tag. Seine Gesundheit leidet dramatisch unter dem Industriefraß: Spurlock nimmt mehr als zehn Kilo zu, seine Cholesterinwerte schnellen in die Höhe, und auch die Leber des Dokumentarfilmers zeigt sich wenig begeistert über das Experiment. „Super Size Me“ verdeutlicht, was jeder ohnehin weiß: Fettreiches und mit allerlei chemischen Zusatzstoffen versetztes Fast Food macht den Menschen krank und fördert Fettleibigkeit, Diabetes sowie Herzleiden.

Der Film kam zwar bereits 2004 in die Kinos, ist aber nach wie vor hochaktuell, weshalb der Philosoph Thomas Mohrs seinen Vortrag auf der Jahrestagung des Ethikrats – „Wohl bekomm’s! Dimensionen der Ernährungsverantwortung“ – mit Spurlocks Werk einleitet. Mohrs sieht neben der Industrie, dem Handel und der Politik (der Ethikrat spricht von „Multiakteursverantwortung“) vor allem den Einzelnen in der Pflicht, seinem Körper gesunde, qualitativ hochwertige und am besten noch mit dem Fair-Trade-Label versehene Lebensmittel zuzuführen. Das geschehe im eigenen Interesse und im Interesse der Gemeinschaft beziehungsweise des Gesundheitswesens, das zunehmend unter Kostendruck gerät, weil sich immer noch zu viele Menschen ähnlich wie Spurlock in „Super Size Me“ ernährten.

Die Corona-Pandemie hat die „Volksgesundheit“, meist Public Health genannt, was gleich viel weniger nach Bevormundung klingt, in den Optimierungsmittelpunkt bugsiert. Der Ernährung kommt dabei ein hoher Stellenwert zu. Wie hoch, zeigt die Diskussion um die Corona-Risikogruppen, bei der anfangs besonders auf ältere Menschen und solche mit chronischen Atemwegserkrankungen geschaut wurde.

Corona und Fettleibigkeit

Im Pandemieverlauf rückte allerdings zunehmend eine ebenfalls sehr gefährdete Gruppe in den Fokus: die Fettleibigen. Studien zeigen, dass adipöse, an Covid-19 erkrankte Menschen, die stationär behandelt werden müssen, eine vierzig Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben zu sterben als normalgewichtige Corona-Infizierte. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kommt zu dem Ergebnis, dass für neunzehn Prozent aller Todesfälle in Deutschland eine ungesunde Ernährung verantwortlich ist. Und: Etwa zehn Prozent der Gesundheitskosten hierzulande, so die Sprecherin des Ethikrats Elisabeth Gräb-Schmidt, sind dem Übergewicht geschuldet.

Das sind alarmierende Zahlen. Alarmierend wäre es allerdings auch, würden diese Zahlen in der Ernährungs-Debatte zukünftig dazu genutzt, Menschen zu stigmatisieren. Nach dem Motto: Übergewichtigen fehlt es eben schlicht an der nötigen Disziplin. Adipositas als selbstgewähltes Schicksal. Dabei ist einer der größten Risikofaktoren für Übergewicht Armut. Sie ist mehr als nur ein ökonomischer Zustand, denn sie zeichnet Menschen psychisch und physisch. Mohrs merkt in seinen Ausführungen zwar an, dass es natürlich Menschen gebe, die jeden Euro zweimal umdrehen müssten – gleichzeitig sei jedoch immer genügend Geld für Zigaretten und Alkohol da.

Ernährung als Frage der Werte

Für Mohrs ist Ernährung also auch eine Werte-Frage. „Das kann ich mir nicht leisten“ nennt er den „Parade-Einwand“. In dem Begriff „leisten“ verbirgt sich indes – und das wird gerne und häufig unterschlagen – deutlich mehr als nur das nötige Geld für Bio-Produkte: Zeit. Wer in prekären Jobs schuftet, allein seine Kinder erzieht und womöglich noch zur Arbeit pendeln muss, dem fehlen die Zeit und die Energie, abends noch einen Gemüseauflauf aus regionalen Zutaten zu kreieren. Die Reduzierung von Ernährung auf Tabellen blendet zudem die große Rolle der Gefühle aus. Studien zeigen beispielsweise, dass mehr als dreißig Prozent der Bevölkerung Stress durch Essen von fett- und zuckerreicher Nahrung kompensieren, die einen schnellen Energie-Kick verspricht.

Krankenkassen locken ihre Kunden längst mit Rabattangeboten, wenn diese gemäß der gesundheitsfixierten Quantified-Self-Bewegung ihre körperlichen Aktivitäten überwachen und die Daten übermitteln. Dafür stehen zahlreiche Apps und Tools zur Verfügung. Diese Angebote sind freiwillig. Die Pandemie aber hat eines gelehrt: Nichts ist in Stein gemeißelt.