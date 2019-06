Das sicherste Kriterium, dass die Künstlichen Intelligenz uns vielleicht in die Zukunft führt, aber erst einmal noch jede Menge Kopfzerbrechen bereitet, ist an einer einzigen Zahl festzumachen: Zwanzig Watt. Vielleicht sind es auch dreißig. So ganz genau ist das nicht festzulegen, weil es nämlich der Energiebedarf eines Tages ist, den unsere natürliche, die menschliche Intelligenz verlangt. Das entspricht einer schwachen Glühbirne, um die analogen, längst vergangenen Maßstäbe noch einmal anzulegen. Schon das war allerdings zu viel, auch daran sei erinnert, als die ersten grünen Klimaschutzvisionen wahr wurden und die alten Funzeln europaweit vom Markt verschwinden mussten.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



So bescheiden wie die Glühbirne, respektive unser Gehirn, ist die Künstliche Intelligenz (KI) beileibe nicht. Ihr Energiehunger wächst gewaltig. Digitale Datenfresser sind auch gewaltige Stromfresser. Das mag den einen etwas über die kognitiven Potentiale der KIs sagen, den anderen nur etwas über den aktuellen KI-Hype, ganz sicher aber ist es für alle eine schlechte Nachricht – weil schlecht fürs Klima. Eine lernende Maschine wie sie für Übersetzungsprogramme von Open-AI oder Google verwendet werden, erzeugt allein in der Trainingsphase fünfmal so viel Energie wie ein Durchschnittsauto über dessen gesamten Lebenszyklus. Diese unfassbare Zahl – 284 Tonnen Kohlendioxid – hat man an der University of Massachusetts in Amherst ermittelt. Allein um die vernetzte Architektur der Automaten mit Hilfe der Deep-Learning-Algorithmen zu optimieren, muss die Übersetzungsmaschine Tausende Stunden trainiert werden.