Debatte über Tierrechte : Ein Elefant ist keine Person

Es wird sich nichts ändern für Happy, die Elefantendame. Sie wird weiter allein im Zoo im New Yorker Stadtteil Bronx leben, wie seit sechzehn Jahren. Sie wird sich manchmal mit dem Rüssel Sand auf den Rücken pusten, mal um den Teich in ihrem Gehege trotten und oft einfach dastehen, so wie man es auf den Videos sehen kann, die es von ihr im Internet gibt.

Am Dienstag entschied das höchste Gericht im Staat New York, dass Happy nicht, wie von der Tierschutzorganisation Nonhuman Rights Project gefordert, in ein weitläufiges Elefantenrefugium verlegt wird, in dem sie mit Artgenossen zusammenleben würde. Dennoch war die Anhörung des Falls ein Erfolg für die Organisation – und ist ein weiterer Beleg dafür, dass eine immer stärker Resonanz findende Idee auch in westlichen Ländern zumindest nicht mehr als undenkbar abgetan wird: Tieren Rechte zu geben.