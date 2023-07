Ein See in Kanada wird zum „Golden Spike“ des Anthropozäns. Er archiviert auch, dass die Zivilisationskrise für die indigene Bevölkerung schon viel früher begann. Ein Gastbeitrag.

Was aussieht wie ein Teppichornament, sind ausrangierte Flugzeuge in Tucson, Arizona. Die Technosphäre, jene Unmengen an Technikgerümpel, das die Menschheit anhäuft, gilt als ein Merkmal des Anthropozäns. Bild: Getty

Die planetare Krise, in der wir uns befinden, ist menschengemacht. Sie ist der Grund, dass der lange in Mainz tätige Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen auf einer Tagung von Erdsystemwissenschaftlern in der Nähe von Mexiko-Stadt den Begriff Anthropozän prägte. Das liegt dreiundzwanzig Jahre zurück. Vor vierzehn Jahren wurde eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe gegründet, die Anthropocene Working Group, die weltweit untersuchen sollte, ob es hinreichende Evidenzen gibt, auf deren Grundlage das Anthropozän als eine neue geologische Zeiteinheit formalisiert werden kann.

Im Jahr 2011 begann das Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW), mit der Arbeitsgruppe und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte eng zusammenzuarbeiten. Das Haus der Kulturen sah in dem Anthropozänbegriff die Möglichkeit, die tiefgreifenden Transformationsprozesse, die unsere Gesellschaften grundlegend verändern, zu adressieren. Mit dem Anthropozänbegriff machten die Naturwissenschaftler darauf aufmerksam, dass vieles von dem, was wir bisher als Natur verstanden, von Menschen erzeugt wurde. Dass sich also menschliches Handeln und natürliche Prozesse in der anthropozänen Welt in komplexer Weise miteinander verweben.