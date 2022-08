Muslimisch-jüdische Kolumne : Warum fällt es religiösen Menschen so schwer, Provokationen auszuhalten?

Trotz aufflammender Debatten über die Meinungsfreiheit in religiösen Fragen: Die Vorstellung vom Clash of Civilisations hat sich in einer Welt hybrider Identitäten nicht bewahrheitet.

In New York protestierten Schriftsteller nach dem Angriff auf Salman Rushdie. Bild: AP

Die Nachricht über den Angriff auf den indisch-britischen Autor Salman Rushdie am 12. August hat auch uns nicht kaltgelassen. Als wir am Abend die Nachrichten ausschalteten, griffen wir im Bücherregal nach seinem Roman „Mitternachtskinder“. Rushdies Bestseller rangiert auch weit oben auf unserer gemeinsamen Shortlist beliebter Romane. Einer der Gründe ist bestimmt auch der, dass der historische Stoff – die Teilung Indiens und Pakistans im Jahr 1947 – mit unserer eigenen Familiengeschichte verwoben ist. Wenn wir mit Eltern und anderen Verwandten über unsere Vorfahren sprechen, denken wir häufig an die Geschichte von Saleem Sinai, dem Erzähler in Rushdies Roman. Einige der erwähnten Ereignisse und Orte sind uns aus Erzählungen der Familie bekannt, wie das Massaker im nordindischen Amritsar 1919, das britische Soldaten an Sikhs, Muslimen und Hindus verübten.

Nun erleben wir, dass viele in der muslimischen Welt über den Angriff auf Rushdie Genugtuung verspüren. Als er 1989 seinen Roman „Die Satanischen Verse“ veröffentlichte, sorgte dies weltweit für Demonstrationen und Gewaltausbrüche von muslimischen Fundamentalisten. Ob jemand von ihnen das Buch jemals in der Hand hielt? Das vom damaligen iranischen Staatsoberhaupt Ajatollah Khomeini im Zuge der Fatwa gegen Rushdie festgesetzte Kopfgeld steigt ständig – inzwischen soll es 3,3 Millionen Dollar betragen. Khomeini rief damals alle „aufrechten Muslime“ dazu auf, ihn „sofort hinzurichten“. Es solle „niemand mehr wagen, die Heiligkeit des Islams zu verletzen“.



Viele Muslime bekundeten ihre Ablehnung: Die Botschafter von Pakistan, Qatar und Somalia protestierten in England gegen die Veröffentlichung des Buches. Es kam zu Bombendrohungen gegen British Airways und gegen Rushdies Verleger, das Buch wurde in England auf Demonstrationen verbrannt. Auf eine britische Bibliothek in Pakistan wurde ein Bombenattentat verübt. Der japanische Übersetzer des Buches wurde erstochen, der italienische Übersetzer und der norwegische Verleger überlebten ähnliche Anschläge nur knapp. Ein belgischer Imam, der sich gegen den Boykott des Buches stellte, da „wir in einer demokratischen Gesellschaft leben“, wurde zusammen mit seinem Sekretär in Brüssel ermordet. 35 Menschen wurden 1993 bei einem islamistischen Angriff auf ein Hotel in der anatolischen Stadt Sivas getötet, in dem ein Satiriker auftreten sollte, der Auszüge aus den „Satanischen Versen“ abdrucken ließ. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Verurteilung mit Beigeschmack

Irgendwie fühle man sich mitverantwortlich, sagte eine muslimische Freundin nach dem Anschlag auf Rushdie. Schließlich habe der Täter aus muslimischer Überzeugung gehandelt. In einer Familiengruppe in Whatsapp, erzählte sie weiter, wurde der Angriff zwar von der Verwandtschaft, die in aller Welt verteilt ist, deutlich verurteilt. Aber Sprüche wie „Selbst schuld“ oder „Man erntet, was man sät“ waren tatsächlich auch dabei.