Leben liberaler Muslime : Der andere Islam

Fünfzehn gläubige Muslime haben sich versammelt. Erst geht es um Alkohol, dann um Sex. Aber anders, als in den meisten Moscheen darüber gesprochen wird. „Alkoholfreier Wein schmeckt schrecklich!“, ruft eine Muslimin mit lässig gebundenem Kopftuch. Und Gemeindevorsteher Marco Linguri gibt ihr recht: Es gehe doch nichts über einen französischen Rotwein, auch wenn er mittlerweile darauf verzichte.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Es ist, wie seit Wochen, eine virtuelle Gemeindesitzung. Wenn nicht gerade Corona ist, treffen sich die Gläubigen in einer Kirche in Frankfurt. Der Dialog mit anderen Glaubensgemeinschaften gehört zu ihrem Selbstverständnis. Die Imame des Liberal-Islamischen Bundes (LIB) trauen auch christlich-muslimische Paare. In dem kleinen Raum der evangelischen Cyriakusgemeinde beten die Muslime normalerweise einmal im Monat Seite an Seite. Aber über den Bildschirm ist immer noch schöner als allein.