Chaos Communication Congress : Für ein paar Cent setzen Frührentner einen „Like“ ab

Aktualisiert am

Was ist ein Like auf Facebook wert? Das kommt ganz darauf an, von wem er kommt. Auf dem Chaos Communication Congress kann man erfahren, wie das Geschäft mit gekauften Likes läuft.

Kapuzenmann: Auf dem 36. Chaos Communication Congress in Leizpig. Bild: Getty

Der Like-Button ist auf Facebook ein wichtiges Tool, das Beliebtheit anzeigt – von Menschen und deren Mitteilungen, aber auch von Marken. Leider aber ist es auch ein sehr unzuverlässiger Gradmesser, weil Likes, ebenso wie Kommentare, auch gekauft werden können. Wie das möglich ist, referieren drei Experten beim Chaos Communication Congress: Svea Eckert, freie Journalistin für den NDR, Dennis Tatang, Assistent und Sicherheitsexperte an der Universität Bochum und Philip Kreißel, Aktivist und Student aus Bamberg.

Vermutlich hat jeder schon einmal Bilder aus Like-Farmen gesehen, bei denen Menschen aus China vor einer Wand aus Handy-Bildschirmen sitzen und Likes verteilen. So kann das aussehen, muss es aber nicht. Svea Eckert traf die Rentnerin Maria aus Berlin, die zwei bis sechs Cent pro Klick verdient. Harald aus der Nähe von Mönchengladbach ist Frührentner und verdient sich ebenfalls etwas Geld mit Likes hinzu. Beide arbeiten für die Firma „Paidlikes“ aus Magdeburg. Dass der Vortrag „Inside the fake like factories“ nach Deutschland führt, ist einigermaßen überraschend.

Wie funktioniert das nun genau? Die drei erstellten eine Fanpage: „Eine Linie unter dem Strich“ nannten sie sie, das würde niemand freiwillig abonnieren, und kauften für dieses Projekt Likes. 220 Menschen klickten „gefällt mir“, und sie alle schrieben Eckert, Tatang und Kreißel an. Mit einigen chatteten sie nur kurz, mit anderen konnten sie telefonieren. Und sie erfuhren einiges über die professionellen Liker.

Zwischen fünfzehn und 450 Euro im Monat

Der Journalistin Svea gelang es, Frührentner Harald vor die Kamera zu bekommen. Er geht seinem Alltag nach, wäscht, kocht und klickt zwischendurch ständig für seinen Auftraggeber. Das sind oft normale, mittelständische Unternehmen, Harald klickt Bilder von Pizzen für eine Pizzeria, er liked Politiker und Hundezüchtervereine auf Instagram. „Das geht so den ganzen Tag, da muss ich wirklich den Kopf schütteln“, sagt er.

Dreißigtausend Nutzer hat Paidlikes, oft Rentner, Alleinerziehende, Arbeitslose, und jeder darf sich nur mit einem echten, mit Personalausweis verifizierten Account registrieren, meistens der eigene, mit dem nebenbei auch Enkelbilder kommentiert werden. Jeder betreut zwei oder mehrere Plattformen, klickt und schreibt Kommentare. Dafür bekommen sie zwischen fünfzehn und 450 Euro im Monat, so viel allerdings nur die sogenannten Power-Klicker.

Wer nutzt so ein Angebot nun? Das hat Philip Kreißel mit einem „Crawler“ herausgefunden, einem Bot, der die URLs von der internen Paidlikes-Seite nachvollzog. Heraus kam eine lange Liste von insgesamt neunzigtausend Adressen von Facebook-Fanseiten seit 2012, die sich leicht durchsuchen ließ. Darunter war auch der Ortsverein der AfD Gelsenkirchen. Auf Paidlikes angesprochen, stritten die Inhaber der Seite einen Like-Kauf ab, eine „anonyme Sachspende“ sei jedoch nicht ausgeschlossen. Spitzenreiter der Liste sind CDU und FDP mit jeweils siebzehn Fanseiten, dahinter die SPD, schließlich die AfD. Grüne und Linke mit jeweils drei Seiten bilden das Schlusslicht. Die Seiten, die Likes kaufen, gehören dabei meist nicht zu den großen Politikern, sondern zu kleineren Ortsgruppen.

Wie groß ist der Anteil an Fake-Profilen auf Facebook?

Keine der Parteien, die angefragt wurde, konnte sich erinnern, jemals Likes gekauft zu haben. Nur Tanja Kühne von der FDP gab das freimütig zu und war auch bereit, darüber zu sprechen. Sie kaufte sich nach einem enttäuschenden Wahlkampf fünfhundert Follower, das sei „ein Mittel der Kommunikation“, und wer die Fälschung nicht merke, „da ist das Thema Medienkompetenz gefragt“. Die Plattformen selbst reagieren zurückhaltend. Nein, Betrug sei das nicht, sagten sie auf Anfrage, die Paidlikes-Mitarbeiter klickten schließlich freiwillig auf die Seiten.

Natürlich ist Paidlikes nicht das einzige Problem. Fake-Accounts, so Facebook, würden sofort erkannt und beseitigt. Doch im internationalen Bereich sieht das anders aus, dort sind Likes äußerst kostengünstig. Es kann sich da nicht nur um Rentner handeln, die knapp bei Kasse sind. Also kauften Eckert, Tatang und Kreißel bei einem der vielen Anbieter Facebook-Likes und werteten die Daten der Accounts aus. Während die Accounts bei Paidlikes meistens schon recht lange bestehen, also mehrere Jahre, nutzen internationale Likeservices recht neu erstellte Accounts.

Wie groß ist der Anteil an Fake-Profilen auf Facebook? Äußerst gering, sagt Facebook. Tatang und Kreißel nahmen sich eine Gruppe von einer Million zufällig ausgewählter IDs vor - insgesamt gibt es vierzig Milliarden, die lassen sich schlecht alle untersuchen – und schauten sich diese Testgruppe an. Das Ergebnis: Eine von vier User-IDs führte zu einem validen Account, das wären also zehn Milliarden - immer noch unwahrscheinlich viele.

Wie das im echten Leben aussehen kann, entdeckten die drei auf einer deutschen Seite für Gartenmöbel, die ganz erstaunlich viele Likes bekam. Die meisten Klicks stammen von Accounts mit südostasiatischen Namen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit von Klickfarmen. Der Like-Klick als grundlegende Währung auf sozialen Netzwerken ist kaputt, und natürlich ist das Problem nicht neu. Facebook, und damit auch Instagram, sollte gut darüber nachdenken, ob es sein System nicht grundsätzlich neu aufstellen sollte, schließen Eckert, Tatang und Kreißel. Wäre es denn wirklich so schlimm, den Like-Klick ganz abzuschaffen?