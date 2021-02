Villa aus der Nachkriegszeit : Denkmalschutz trotz Nazi-Verstrickung

Vom Trend, ästhetische und kulturelle Fragestellungen mit moralischen Kategorien zu beantworten, wollte auch der Eigentümer einer Villa im Ratinger Stadtteil Hösel profitieren. Er zog vor Gericht, um zu verhindern, dass das vom Architekten Emil Fahrenkamp in den fünfziger Jahren für einen Industrie-Manager entworfene „Landhaus Schulz“ unter Denkmalschutz gestellt wird. Ein wichtiges Argument des Klägers lautete, dass Bauten Fahrenkamps, der im „Dritten Reich“ eine prominente Rolle spielte, nicht denkmalwürdig seien. „Wir sind der Meinung, dass der Denkmalschutz auch eine historisch-moralische Komponente hat“, wird Rechtsanwalt Gerd-Ulrich Kapteina, der den Eigentümer vertritt, zitiert.

Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht führte dagegen an, dass der Denkmalschutz nicht nur Positives für die Nachwelt erhalten solle. Das Denkmalrecht sehe keinen Ausschluss aus politisch-moralischen Gründen vor (Az.: 28 K 823/18).

Wohnen der Nachkriegsmoderne

Es folgte damit der Argumentation der Stadt Ratingen. Sie will mit dem Denkmalschutz für das „Landhaus Schulz“, einen eingeschossigen, U-förmigen Bau mit flachem Satteldach, der auf einem fast 8000 Quadratmeter großen Grundstück steht, das großbürgerliche Wohnen der Nachkriegsmoderne sichern. Die Kläger verwiesen auch vergeblich darauf, dass in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Änderungen am Haus vorgenommen wurden und der Originalzustand von 1957 nicht mehr vorhanden sei. Der Eigentümer kündigte an, in Berufung zu gehen.

Fahrenkamp ist ein komplizierter Fall. Vor dem Ersten Weltkrieg arbeitete der Architekt einige Jahre im Büro von Wilhelm Kreis, in der Weimarer Republik verstand er es, eine konservative Grundhaltung mit den jeweils aktuellen Trends wie Expressionismus und Neuem Bauen in eleganten Entwürfen miteinander zu verbinden. Das 1932 fertiggestellte Shell-Haus in Berlin ist eines der prominentesten Beispiele dafür. Dank seiner Geschmeidigkeit konnte Fahrenkamp seine Karriere unter den Nationalsozialisten fortsetzen, er wurde Leiter der Düsseldorfer Kunstakademie als Nachfolger des in Ungnade gefallenen Peter Grund.

Nach eigenem Verständnis unpolitisch und als Akademieleiter im Vergleich zu Grund mehr auf fachliche und weniger auf weltanschauliche Ausbildungsinhalte bedacht, pflegte er gleichwohl gute Kontakte zu den Spitzen des Regimes und erhielt wichtige Aufträge, etwa für den Bau der Hermann-Göring-Meisterschule in der Eifel und der Filmstadt Babelsberg. Im Jahr 1937 plante Fahrenkamp die Düsseldorfer Ausstellung „Schaffendes Volk“. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste er sein Amt an der Kunstakademie aufgeben und trat nicht mehr in öffentlichen Ämtern in Erscheinung, anders als der einst überzeugte Nationalsozialist Grund, der in Darmstadt als Oberbaudirektor zur prägenden Figur des Wiederaufbaus wurde.