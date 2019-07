Demokratiedefizit der EU : Die Chimäre aus Straßburg

Wenn man die Geschichte der europäischen Einigung skizziert, darf der vor mehr als zweihundert Jahren entworfene Plan von Henri Saint-Simon zu einem europäischen parlamentarischen System nicht fehlen. Und seit 1979 gibt es tatsächlich Europawahlen. Haben wir deswegen schon ein Europäisches Parlament im vollen Sinn des Wortes? Leider nicht. Wir hätten es gern, jedenfalls viele von uns. Aber wir bekommen es nicht hin.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. F.A.Z.

Was ist bei der peinlichen Suche nach dem neuen Kommissionspräsidenten der Europäischen Union schiefgelaufen? Wer in den vergangenen acht Tagen Zeitung gelesen hat, müsste denken, der schiere Autoritarismus sei über die Staatengemeinschaft hereingebrochen, ein antidemokratischer Skandal, ein „Postenschacher“ und eine „Hinterzimmer-Mauschelei“. Der „Südkurier“ würdigte mit einem vergifteten Kompliment das politische Geschick der Mauscheler, Ursula von der Leyen als Kandidatin vorgeschlagen zu haben: „Eleganter könnte die Lösung kaum sein. Der Haken ist nur, dass sie mit Demokratie nichts zu tun hat.“

Das klingt rebellisch, aber die nächste Frage müsste lauten, wann die Besetzung dieses Jobs denn jemals viel mit jener Demokratie zu tun gehabt hätte, die den Kritikern vorschwebt? Immerhin sind die Mitglieder des Europäischen Rats als Regierungschefs ihrer Länder ja demokratisch legitimiert. Was die Kritiker meinen, ist etwas anderes: Sie projizieren auf das Europäische Parlament die Hoffnung auf einen demokratischen Mehrwert, der es irgendwie mit dem Gewicht der Nationalstaaten und dem natürlichen Egoismus der Regierungen aufnehmen könnte. Wenn man nur wüsste, wie! Man weiß es aber nicht. Und einer der obersten Nichtwisser in dieser Beziehung ist der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Pures Testosteron

Es klang jedenfalls nach Wut und ziemlicher Verzweiflung, als Schulz in der vergangenen Woche bei „Maybrit Illner“ in masochistischem Detail das Szenario einer französisch-deutschen Absprache im Stil eines Rettungspaktes ausmalte: „Ich sehe ihn vor mir liegen in Brüssel im Hotel“, sagte Schulz, „den Emmanuel (Macron), wie er sich hin und her wälzt und nachdenkt: Wie kann ich Mutti (Merkel) jetzt aus der Patsche helfen? Ah, da kommt die Ursula (von der Leyen)!“ Gleich darauf tat er die selbstentworfene Szene als hirnverbrannte Phantasie ab: „Das können Sie doch Ihrem Friseur erzählen!“

Schulz dominierte die Talkshow mit purem Testosteron. Was man sich dazudenken musste, war die Vorgeschichte des Politikers Martin Schulz, der 2014 gern EU-Kommissionspräsident geworden wäre, aber sich nach ausführlicher Hinterzimmer-Mauschelei abermals mit dem Job des Parlamentspräsidenten zufriedengeben musste; der laut Medienberichten auch mit dem CSU-Kollegen Manfred Weber Absprachen getroffen hatte; und der 2017 als SPD-Kanzlerkandidat so schnell verglühte, wie er euphorisch in den Himmel geschossen war. Wie hell sein Ehrgeiz brannte, hatte er schon Jahre zuvor gegenüber dem „Spiegel“ als neuer EU-Parlamentspräsident angekündigt: „Die Mächtigen müssen Angst haben vor dem Parlament. Sonst machen wir Krawall. Ich schwitze den Machtanspruch aus jeder Pore.“

Dass es immer etwas mehr Schweiß als Macht gewesen war, dafür konnte er nichts. Im Gegenteil, Schulz hat aus seinem EU-Amt herausgeholt, was darin steckte. Doch das vielbeschworene „Spitzenkandidatenprinzip“, dessen Bruch er jetzt so wortreich beklagt, ist seine (und Junckers) ureigene Erfindung – ein Ding ohne Geschichte, ohne Kontinuität und ohne politisches Gewicht. Im Vertrag über die Europäische Union (2009) kommt der Begriff „Spitzenkandidat“ jedenfalls nicht vor. Vielmehr schlägt der Europäische Rat dem Europäischen Parlament einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten zur Wahl vor. Das Ergebnis der Europawahl ist dabei „zu berücksichtigen“.

Ein Europa der Staaten? Der Bürger? Der Behörden?

Man kann diese Machtverteilung bedauern, aber es wäre naiv, vor den Gründen die Augen zu verschließen. Der niederländische Historiker und Professor für EU-Recht Luuk van Middelaar hat in seinem Buch „Vom Kontinent zur Union: Gegenwart und Geschichte des vereinten Europa“ (deutsch 2016) eindringlich beschrieben, welche Häutungen die europäische Integration durchlaufen hat. Mal war von einem „Europa der Staaten“, dann von einem „Europa der Bürger“, bei anderer Gelegenheit von einem „Europa der Behörden“ die Rede. Alle diese Diskurse ziehen jeweils andere Spieler in ihren Bannkreis. Wenn „Europa“ als Hoffnung so viele positive Energien bündelt, dann weniger aufgrund inhärenter Stärke als wegen der vielfältigen Gefahren, die den liberalen Demokratien unseres Kontinents durch Populismus, neuen Autoritarismus und die digitale Brutalisierung der öffentlichen Rede drohen.