Rassismus und Menschenwürde : „Afroamerikaner empfinden die Polizei als eine Art Kolonialmacht“

In den Straßen die Wut: Proteste in Atlanta nach dem Tod von George Floyd Bild: AFP

Herr Hochgeschwender, wie kann es sein, dass Afroamerikaner immer wieder durch Polizeigewalt ums Leben kommen?

Es gibt in den Vereinigten Staaten einen systemischen und strukturellen Rassismus, der gerade unter Polizisten verbreitet ist. Nach innen wird er von einer Art Corpsgeist überdeckt: „Wir sind die Guten, die anderen die Bösen.“ Das hat sich auch nicht gebessert, nachdem verstärkt Afroamerikaner oder Latinos in den Dienst aufgenommen wurden. Generell sind Polizisten für ihren Beruf unzureichend qualifiziert, häufig werden sie aus denselben Schichten rekrutiert wie Mitglieder des organisierten Verbrechens. Ihre Ausbildung dauert nur wenige Wochen, auf der Straße haben sie Angst davor, in eine Falle zu laufen oder in die Schusslinie zu geraten.

Dabei ist die Polizei finanziell bestens ausgestattet, während etwa Schulen oder Krankenhäuser notorisch klamm sind.

Das Geld wird an falscher Stelle angelegt. Die Polizei kauft sich Militärequipment und setzt folglich auf militärische Strategien. Nach dem 11. September hat die Nationalgarde kleinstädtische Police Departments mit Panzerwagen ausgestattet, um das örtliche Kürbisfest zu schützen. Hinzu kommt, dass nur die wenigsten Polizeibehörden Deeskalationsmethoden einüben, auf die sie zum Beispiel bei Demonstrationen zurückgreifen könnten. Stattdessen heizen sie die Stimmung an und verhaften überproportional viele Menschen, was wiederum den privat geführten Gefängnissen zugutekommt, deren Betreiber eine Auslastung von mehr als neunzig Prozent anstreben. All das hat mit dem unbestreitbaren Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft noch gar nichts zu tun, sondern mit Armut, sozialen Spannungen und Gewalt. Solche derzeit wenig bedachten Probleme, welche die Polizei auf keinen Fall lösen kann, sollten nicht vollkommen ignoriert werden.

Allerdings brauchten gerade Afroamerikaner häufig Hilfe von der Polizei.

In der Black Community gibt es große Unsicherheit. Jedes Jahr werden in Chicago Dutzende Kinder auf dem Weg zur Schule aus fahrenden Autos heraus erschossen. Verantwortlich dafür sind organisierte Gangs. Afroamerikaner wissen, dass etwas passieren muss, aber sie empfinden die Polizei als eine Art Kolonialmacht: Seit den fünfziger Jahren haben sich Polizisten von den Bürgersteigen in die Autos zurückgezogen. Das erzeugt eine Entfremdung zwischen den Beamten und jenen Bürgern, die den Kontakt zur Polizei tatsächlich am dringendsten brauchen, weil sie in Vierteln mit hoher Kriminalität leben.

An dieser Entwicklung sind die Demokraten nicht unschuldig.

Bill und Hillary Clinton befürchteten während seiner Präsidentschaft, im Zusammenhang mit der Crack-Epidemie wachse eine gefühlskalte und mörderische Jugend heran. Deswegen wurden Polizei und Gefängnisse aufgerüstet. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass nichts an der sogenannten Superpredator-These dran war. Dennoch wirkte sie damals so überzeugend, dass sie eine nachhaltige Law-and-Order-Mentalität beförderte. Dabei hat kaum mehr jemand überlegt: Wie müssen wir mit den Ursachen von Verbrechen umgehen? Vielmehr gerieten Maßnahmen, die vermeintlich gefährliche Täter sozial oder psychisch stabilisieren sollten, als allzu weiche Notlösungen in Verruf. Die strukturelle Fehlentwicklung in der Polizei geht zum Teil auf die Clinton-Regierung zurück.

Wegweisend war Clintons „Violent Crime Control and Law Enforcement Act“ von 1994, der es ermöglichte, Menschen, die dreimal straffällig wurden, lebenslang wegzusperren.

Ganz genau. Es gibt in der amerikanischen Verfassung keine Verpflichtung auf die Menschenwürde. Deswegen existiert auch keine Vorstellung davon, was es bedeutet, angemessen zu bestrafen. Im Grunde herrscht die altliberale Idee vom Nachtwächterstaat, der mit rigorosen Eingriffsmöglichkeiten das Eigentum der besitzenden Klasse schützt. Das 1994 vom Kongress verabschiedete Gesetz ist höchst rassistisch, denn die Straftaten, wegen deren man fortan im Gefängnis landete, begingen vor allem sozial abgehängte Afroamerikaner. Bis Obama ins Weiße Haus einzog, wurde man für den Besitz von Crack fünfunddreißigmal härter bestraft als für den Besitz von Kokain. Warum? Kokain ist die Droge wohlhabender Weißer aus der Ober- und Mittelklasse. Crack ist die Droge armer, dominant schwarzer Bevölkerungsgruppen.

Die Juristin und Bürgerrechtlerin Michelle Alexander vertritt die These, der „War on Drugs“ sei ein Grundpfeiler der Rassendiskriminierung in Amerika.