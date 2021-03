Debatte um Thierse-Gastbeitrag : Worauf will die SPD verzichten?

Zu sagen, man schäme sich für jemanden, ist eine starke Form moralischer Missachtung. Es muss ihr, soll sie sinnvoll eingesetzt werden, eine schlimme Verfehlung vorangegangen sein. Denn zu sagen, man schäme sich, teilt ja zugleich mit, dass es gar keine Möglichkeit der Diskussion mehr über das gibt, was nur noch zum Beschämtsein Anlass gibt. Es ist beinahe und zumindest, was den Gegenstand betrifft, eine Abschiedsformel. Darüber, sagt sie, kann man nicht reden.

Saskia Esken, die halbe Parteivorsitzende der SPD, und Kevin Kühnert aus dem Vorstand der Partei, schämen sich für Wolfgang Thierse, den früheren Bundestagspräsidenten. In einer E-Mail an Parteimitglieder laden sie zu einer Diskussion darüber ein, worüber nicht diskutiert werden kann. Es geht um „Identitätspolitik“, was immer das außer Redensarten über „Identität“ sein soll; noch gibt es kein Ministerium dafür. Wolfgang Thierses Name wird in dieser E-Mail nicht genannt, aber er hat schon recht verstanden, dass er gemeint ist, wenn es dort heißt, es gebe Aussagen einzelner Vertreter der SPD zur Identitätspolitik, die Esken und Kühnert verstörten. Thierse hat Esken geschrieben und gefragt, ob er in der Partei noch erwünscht sei.