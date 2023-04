Debatte um Menopause : Verschwindet das Wechseljahr-Tabu?

Eine Hoteldachterrasse in Berlin: Während die Spätsommersonne zwischen den Häusern der Hauptstadt versinkt, lagern Frauen mit teuren Sonnenbrillen im Haar auf Loungemöbeln. Die Stimmung ist aufgeräumt, kühler Weißwein in großen Gläsern. Eine Dunkelhaarige in einem eleganten Spaghettiträgerkleid greift zum Mikrofon: „Scheidentrockenheit“, sagt die Autorin Miriam Stein und schaut kurz auf, bevor sie weiterliest aus ihrem neuen Buch. „Das ist mal ein Wort – und weil’s so schlimm ist, gleich noch mal: S-C-H-E-I-DE-N-T-R-O-C-K-E-N-H-E-I-T.“

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Unter dem dezenten Make-up der Zuhörerinnen machen sich Heiterkeit und Entsetzen breit. Die „Buchstabenfolge des Grauens“, wie Stein es nennt, scheint so wenig zu dem distinguierten Dachterrassenambiente zu passen wie die gesamte Lesung zum Thema Wechseljahre,zu deren weitverbreiteten Symptomen „vulvovaginale Atrophie“ – so der medizinische Fachbegriff – nun mal gehört. Aber eben deshalb steht dieser Hauptstadtdamenabend im vergangenen Spätsommer für einen neuen Umgang mit einer Lebensphase, mit der Frauen bisher tunlichst nicht in Verbindung gebracht werden wollten.