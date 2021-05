Debatte um Handke-Reise : Die Geschichte einer Überrumpelung

Kennen Sie das auch? Sie spazieren nichtsahnend in den Palast oder die Residenz des Staatsoberhaupts eines beliebigen Landes hinein – und kaum haben Sie einmal nicht aufgepasst, wird Ihnen hinterrücks, ohne dass man Sie gefragt oder auch nur gewarnt hätte, ein Orden verliehen. So ist es unlängst dem Literaturnobelpreisträger Peter Handke ergangen – jedenfalls dann, wenn wir dem Beitrag glauben dürfen, den Handke in diesem Feuilleton veröffentlicht hat.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Der Literaturnobelpreisträger widerspricht darin der Berichterstattung dieser Zeitung zu seiner jüngsten Reise nach Serbien und in die Serbenrepublik von Bosnien-Hercegovina. Das ist sein gutes Recht. „Wort für Wort“ habe er den Bericht in der F.A.Z. gelesen, schreibt Handke, um ihn dann Wort um Wort zu widerlegen oder dies doch zu versuchen.