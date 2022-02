Ost- und Westdeutsche : Die Bilder der anderen

Wann tritt an die Stelle gemischter Erfahrungen Sortierung und Abgrenzung? Und woran erkennt man Ost- oder Westdeutsche - an ihren Vorfahren, am Geburtstort, an der Sozialisation? Eine Antwort auf Dirk Oschmann.

Übersiedler Aus der DDR 1989 in einem Aufnahmerlager in Gießen Bild: Picture Alliance

„Wie sich der Westen den Osten erfindet“ – der Artikel von Dirk Oschmann in dieser Zeitung klingt, als ob es keinen gemeinsamen Alltag der Menschen in Ost und West gäbe. Meiner Lebensrealität seit zwölf Jahren entspricht aber das Neben-, Durch- und Miteinander von Deutschen mit verschiedenen Erfahrungshintergründen, verschiedenen historisch-gesellschaftlichen Prägungen und verschieden hartnäckigen Vorurteilen, aber auch jeder Menge Gemeinsamkeiten, mit denen man sich um älter werdende Eltern oder die Energiewende sorgt. Mit dem Verfasser des Artikels habe ich in meinen ersten Berufsjahren an der Universität Jena ein Büro geteilt, und meine Erinnerungen hängen an Gesprächen in den Arbeitspausen, genau in diesem Sinne: mit einer Neugier auf eine andere Herkunft, dem Wissen um Differenzen, aber auch gemeinsamen Urteilen über die Qualität der städtischen Kindergärten und das indische Restaurant am Markt.

Mir stellt sich die Frage, wann und an welchen Punkten an die Stelle der gemischten Erfahrungen das andere tritt: die Sortierung, die Abgrenzung, die Selbsterklärung aus dem vermeintlichen Bild der anderen. Und das interessiert mich, weil die Position von Dirk Oschmann zwar eine polemisch zugespitzte ist, viele seiner Kernaussagen aber auch in anderen kommunikativen Zusammenhängen, in der Gegenwartsliteratur ebenso wie im Alltag, wiederkehren. Wann und wodurch verbinden sich einzelne (auch aus meiner Sicht zum Teil zutreffende) Beobachtungen zu einer Erzählung, die keine Widersprüche duldet und insinuiert, es gäbe eine fatale und zentrale Steuerungsmacht (vorzugsweise: die westdeutschen Eliten).