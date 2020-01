Heiraten auf der Plantage : Grausamkeit und weiße Hussen

Das Sonnenlicht strömte wie Gold durch die Zweige der Eichen, als McKenzie und Chris auf der Wormsloe-Plantage ihre Hochzeit feierten. Sie hatten sich in die herrschaftliche Allee verliebt und wussten, dass sie einfach hier heiraten mussten, mit den Eichen als Hintergrund für ihr Gelübde.“ So wirbt eine Fotografin für ihre Arbeit, die sich im amerikanischen Bundesstaat Georgia auf Hochzeiten spezialisiert hat. Die Alleen und Herrenhäuser ehemaliger Plantagen sind beliebt für Feiern der gehobenen Preisklasse. Manche der Anwesen sind in Privatbesitz, andere gehören dem Staat – mit der Vorstellung amerikanischer Südstaaten-Romantik machen sie gute Geschäfte.

Auf den Plantagen lebten, als der Sezessionskrieg 1865 zu Ende ging, etwa vier Millionen Sklaven. Sie waren noch selbst aus Afrika verschleppt oder in die Sklaverei geboren worden. Für ihre Nachfahren sind die Plantagen untrennbar verknüpft mit dem Leids ihrer Familien, das mit der Befreiung längst nicht endete. Seit einiger Zeit wächst in Amerika der Widerstand gegen Hochzeiten vor diesen vermeintlich malerischen Kulissen. Schon 2012 mussten die Schauspieler Ryan Reynolds und Blake Lively Kritik einstecken, als sie sich in Boone Hall bei Charleston in South Carolina das Ja-Wort gaben. Inzwischen rufen Bürgerrechtsorganisationen dazu auf, nicht mehr auf Plantagen zu heiraten. Auch die Foto-Plattform Pinterest und der führende Hochzeitsplaner „The Knot“ bewerben neuerdings keinen dieser Orte mehr für Hochzeitsfeiern. Die „Vows“ (Schwüre) genannte Seite, auf der die „New York Times“ Hochzeitspaare in launigen Porträts vorstellt, gilt vielen Amerikanern als Gral gesellschaftlicher Anerkennung. Inzwischen wird, wer auf einer Plantage heiratet, dort ignoriert.