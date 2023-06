Als ich vor einigen Jahren mit der Arbeit an meinem Roman „Die Verlassenen“ begann, waren die Kommentare von Autorenkollegen eher verhalten: „Die DDR, die Nachwendezeit, das ist doch Schnee von gestern“, so ihr Tenor. Als der Roman 2021 er­schien, zeigte sich schnell, dass das komplizierte Erbe, das die DDR un­serer Gesellschaft hinterlassen hat, auch mehr als dreißig Jahre nach dem Mauerfall viele Men­schen umtreibt. Nach der Veröffentlichung bekam ich reihenweise Leserpost. Der Ton dieser Mails glich sich in den meisten Fällen: Ziehen Sie, verdammt noch mal, unsere DDR nicht in den Dreck! Ein Jungspund wie Sie sollte nicht über die DDR schreiben! Und so weiter. Absender waren allesamt älteren Semesters, hatten also einen Großteil des Lebens in der DDR verbracht – ich bin 1984 in Halle/Saale geboren.

Wie wenig der Umbruch von ’89/’90 und dessen Folgen Schnee von gestern sind, zeigt die aktuelle Entwicklung rund ums Thema: Hätten Sie vor ein paar Monaten darauf gewettet, dass Sach­bücher über die DDR zu Bestsellern werden? Dass eine neue Ost-West-Debatte deutschlandweit die Feuilletons beherrscht?