Wie die Welt Deutschland sieht : Wie gut schläft Olaf Scholz?

Einer der Lieblingssätze der Österreicher lautet: In Deutschland wäre das undenkbar. Er kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um moralische Verfehlungen geht.

In Deutschland wäre es undenkbar, dass eine Außenministerin bei ihrer eigenen Hochzeit vor Putin einen Knicks macht. In Deutschland wäre es undenkbar, dass eine rechtsextreme Partei trotz des größten Politskandals seit Jahrzehnten die Umfragen anführt. In Deutschland wäre es undenkbar, dass sich eine Regierungspartei Umfragen kauft, es aber trotzdem keine Neuwahlen gibt. In Deutschland wäre es undenkbar, dass ein Bundeskanzler Textnachrichten wie „Kann ich ein Bundesland aufhetzen?“ schreibt. Während man in Deutschland wegen Nichtigkeiten zurücktritt, muss man in Österreich Politiker sprichwörtlich aus dem Amt tragen.