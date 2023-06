Noch am Tag ihrer Hinrichtung in Berlin-Plötzensee, am 16. Februar 1943, übersetzte Mildred Harnack in ihrer Zelle Goethes Gedicht „Vermächtnis“ ins Englische. Mit Bleistift schrieb sie ihre Übertragung zwischen die Zeilen des Bandes „Das Göttliche“ hinein, der 1941 im Potsdamer Verlag Rütten & Loening erschienen war. Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Frau eines Oberregierungsrats im Reichswirtschaftsministerium, Arvid Harnack, gehörte zur Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“, wie der Fahndungsname der Gestapo lautete.

Am 7. September 1942 nahm die Gestapo das Ehepaar in Preil auf der Kurischen Nehrung fest. In einem ersten Prozess vorm Reichskriegsgericht wurde Mildred zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt, dann ordnete Hitler einen neuen Prozess an, in dem sie zum Tode verurteilt wurde. Am 22. Dezember 1942 war bereits ihr Mann Arvid hingerichtet worden. Am 16. Februar 1943 wurde Mildred Harnack enthauptet – Frauen wurden in Plötzensee mit dem Fallbeil getötet, Männer erhängt.