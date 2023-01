Wie sieht uns die Welt? : Alle blickten auf Scholz

Alle gucken auf Olaf Scholz: Das war die Botschaft des Fotos vom G-20-Gipfel auf Bali, das am 17. November auf den Titelblättern der großen deutschen Zeitungen zu sehen war. Es zeigte den deutschen Kanzler im Hotel The Apurva Kempinski Bali, in grauem Anzug und mit vor dem Körper verschränkten Armen, den Blick gesenkt, während die Aufmerksamkeit der ihn umgebenden Staatschefs und Minister vor allem ihm galt.

Der französische Premierminister Emmanuel Macron sieht Scholz mit hochgezogenen Brauen und in Falten liegender Stirn direkt ins Gesicht; der Blick des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez links daneben ist, die Hand am halb geöffneten Mund, ebenfalls auf den deutschen Kanzler gerichtet. Der britische Premier Rishi Sunak, von hinten auf einem Stuhl zu sehen, scheint zu Scholz und Macron aufzuschauen; US-Präsident Joe Biden, direkt neben Scholz sitzend, blickt in Denkerpose eher vor sich hin, wie auch weiter rechts im Bild der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die Hände in den Hosentaschen und als Einziger in hellem Anzug, eher in Gedanken versunken zu sein scheint.