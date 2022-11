Italiens neue Regierung : Giorgia Meloni mag keine Raves

Italiens Regierung hat gerade erst angefangen zu arbeiten, und schon attackiert sie demokratische Rechte und Freiheiten. In ihrem ersten Ministerrat hat Giorgia Meloni ein Dekret aufgelegt, das einen neuen Straftatbestand schafft. Die Verfassung erlaubt das eigentlich nur bei höchster Dringlichkeit, in Melonis (rechter) Weltsicht war dieser Fall eingetreten: Am vergangenen Samstag feierten bei Modena etwa 3500 junge Menschen in einer stillgelegten Halle eine illegale Rave-Party. Der Eigentürmer sah Einsturzgefahr, erstattete Anzeige, am Montagmorgen riegelte die Polizei das Gelände ab, bis zum Abend hatten alle Raver es friedlich verlassen.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Niemand wurde verletzt, nichts beschädigt, den Müll räumten die Raver selbst weg. Dennoch wurde der Vorfall von der Regierung, die so weit rechts steht wie keine seit der Republikgründung, als Casus Belli für den neuen Artikel 434-bis genutzt, auch „Anti-Rave-Norm“ genannt.

Mit arroganter Nonchalance

Sie liest sich wie die Null-Toleranz-Phantasie eines rechten Wahlkampftweets. Seit Dienstag drohen nun jedem, der eine „Versammlung“ von mehr als fünfzig Personen organisiert oder daran teilnimmt, indem er „in den Raum von öffentlichen und privaten Grundstücken oder Gebäuden anderer Personen eindringt“, zwischen drei und sechs Jahre Gefängnis sowie eine Geldbuße von bis zu 10 000 Euro, sofern sich aus der Veranstaltung „eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit ergeben kann“.

Wer befürchtet hatte, Italien könne unter der neuen Regierung in gefährliche Wasser geraten, fühlt sich nun bestätigt. Mit arroganter Nonchalance wurde über Nacht ein Straftatbestand geschaffen, der unverhältnismäßig hart sanktioniert, obwohl Italien schon über Gesetze verfügt, um gegen illegale Raves vorzugehen – Modena hat das gezeigt. Für heftige Kritik sorgt auch der große Interpretationsspielraum, den der vorgesehene Gesetzestext lässt. Er enthält weder das Wort „Rave“ noch Wendungen wie „nicht genehmigte Musikveranstaltungen“.

Wegen Junggesellenabschied in den Knast?

Sollte er in seiner jetzigen Fassung den Weg durchs Parlament überleben, könnten auch die Streikbesetzung einer Schule, Universität oder Fabrik und die Besetzung von verlassenen Gebäuden geahndet werden. Sogar eine Überraschungsparty für einen Junggesellenabschied im Haus eines Freundes („fremdes, privates Gebäude“) könnte unter den neuen Straftatbestand fallen.

Viele glauben, mit der „Anti-Rave-Norm“ habe sich die Regierung in Wirklichkeit ein Werkzeug erschaffen, um Manifestationen des kollektiven Dissens durch präventive Repression und Überwachung zu unterdrücken. In dieser Lesart war der illegale Rave bloß ein willkommener Anlass. Nichts regt die Phantasie von Italiens Rechten mehr an als junge Menschen, die sich unbeaufsichtigt, ohne Genehmigung versammeln und tagelang einem dionysischen Ritual aus Musik und Drogen frönen.

Mehr zum Thema 1/

Andere sehen in Raves eine kulturelle und wirtschaftliche Ressource; für Melonis Anhänger sind sie ein gefährliches Phänomen der kollektiven Abweichung. Mit den Aufmärschen und rechtsextremen Gesängen von Faschismus-Nostalgikern in Predappio, dem Geburtsort Mussolinis, haben sie dagegen kein Problem. Italiens Innenminister Piantedosi hat das jährliche Treffen der Männer mit dem gestreckten rechten Arm, das gerade wieder stattfand, verharmlosend eine „Clownerei“ genannt.

Er beteuert, das Demonstrationsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung seien durch Artikel 434-bis nicht gefährdet – es gehe „wirklich“ nur um Raves. Giorgia Meloni machte auf Facebook deutlich, sie werde daran festhalten. Sie sei „stolz“ auf den neuen Artikel, „weil Italien nach Jahren der Regierungen, die sich vor der Illegalität weggeduckt haben, nicht mehr das Schlusslicht beim Thema Sicherheit sein wird“. Beim Thema Demokratie könnte es Italien jetzt womöglich werden.