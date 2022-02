Heimatministerin Faeser : Das Gegenteil von Einsamkeit

BMI bleibt #Heimatministerium“, lautete am 9. Dezember die offizielle Verlautbarung bei Twitter: „Unser neuer Name: Bundesministerium des Innern und für Heimat.“ Nicht nur die grammatikalische Herausforderung, Genitiv und Akkusativ namenstechnisch zu vermengen, verblüffte. Vor allem war die Überraschung groß, dass die neue und erste Frau an der Spitze des Hauses, Nancy Faeser, von ihren Zuständigkeiten zwar den Bau abgegeben hatte, nicht aber die Gelegenheit ergriff, sich gleich auch der Heimat zu entledigen. Im Gegenteil, so teilte die SPD-Politikerin mit, sie halte ausdrücklich daran fest: Der Begriff signalisiere, dass man die Gesellschaft zusammenhalten wolle. Ein großes Vorhaben für ein kleines Wort. Womöglich hatte Faeser ihren Parteikollegen Wolfgang Thierse im Sinn, der vor einem Jahr in einem viel beachteten Gastbeitrag für die F.A.Z. von der Notwendigkeit der Solidargemeinschaft sprach: In Zeiten dramatischer Veränderungen, so Thierse, sei „das Bedürfnis nach sozialer und kultureller Beheimatung groß“.

Was hatte sich Horst Seehofer seinerzeit nicht alles anhören müssen, als er 2018 in Merkels viertem Kabinett das Bundesinnenministerium um das heimatliche Terrain erweiterte. Als „Traditionsbär“ wurde er angesichts der neu beanspruchten Zuständigkeit in sozialen Medien verlacht, der Speiseplan der BMI-Kantine wurde auf deutsche Gerichte überprüft, von Minenfeld war die Rede, eine verzweifelte Suche nach Ge­borgenheit angesichts fehlender inneren Beheimatung wurde diagnostiziert. Dass das Ministerium mit seinen achtzigtausend Mitarbeitern aus seiner politischen Zuständigkeit für etwas, das Martin Walser einmal als „schönsten Namen für Zurückgebliebenheit“ beschrieb, viel ge­macht hätte, lässt sich nicht behaupten.